Corsa e camminate benefiche, un incontro per la pianificazione equa degli eventi solidali su scala annuale

L’evento promosso dai Tapa Run, rappresentati per l’occasione da Mario De Nile, è stato un passo importante per la pianificazione equa degli eventi solidali su scala annuale, nel campo della corsa e del podismo. La sede del CONI di Biella, ora anche Sport e Salute è stata il luogo in cui rappresentanti delle associazioni, organizzatori di eventi benefici e figure istituzionali, si sono riuniti per affrontare la sfida di coordinare le manifestazioni benefiche nel territorio, "senza sovrapposizioni di date".

L'attenzione è stata posta sulla necessità di una distribuzione omogenea, nel corso dell'anno, di queste manifestazioni che sono diventate nel tempo vere e proprie classiche nel Biellese, centrando un obiettivo inseguito a livello nazionale e mondiale, che racconta di quanto sia importante per il benessere e la salute, camminare, correre e fare attività all’aria aperta. La partecipazione locale si è rivelata fondamentale per sostenere cause sociali e assistenzialistiche, contribuendo al benessere della comunità.

La presidente regionale Fidal, Clelia Zola, la delegata del CONI, Anna Zumaglini e di Sport e Salute, Giulia Piccinelli, insieme al promotore della serata, Mario De Nile, hanno dato il benvenuto ai relatori, sottolineando l'importanza di queste iniziative non competitive e solidali. L'accento è stato posto sul fatto che, in seguito alla pandemia di COVID-19, i calendari non abbiano più seguito un coordinamento e la situazione si è complicata nel 2023, con sovrapposizioni di eventi concentrati in pochi giorni che hanno portato a una minore partecipazione individuale.

La discussione si è rivolta al bisogno di un calendario condiviso capace di distribuire, in modo più uniforme, le manifestazioni benefiche lungo l'arco dell'anno. L'obiettivo è evitare coincidenze che potrebbero compromettere l'efficacia e la partecipazione a singoli eventi, con una riduzione degli importi da destinare alla beneficenza.

Il risultato dell'incontro sembra aver soddisfatto tutte le parti coinvolte, delineando una prospettiva positiva per una migliore organizzazione e coordinamento nel contesto podistico del Biellese.





Di seguito la bozza del calendario provvisorio gestita con la collaborazione di Alberto Cappio:

- Il programma parte domenica 18 febbraio a Lenta, con il “Piatto Trail” organizzato dai Sentieri dei Gatti di Gattinara e a beneficio di “Il circuito viola”, associazione che si occupa dei bambini con disabilità.

- Sabato 4 maggio la “Oremo Run” partirà da Cascina Oremo e arriverà in una piazza Duomo che verrà colorata di rosa per il Giro d’Italia, all’insegna dello sport che include.

- Sabato 8 giugno è il giorno della “Strabiella” della Croce Rossa, con il supporto dell’Atletica Gaglianico ’74.

- Domenica 23 giugno si disputa la “Borgosesia-Sacro Monte di Varallo”, con il GSA Valsesia e i fondi destinati a “Il circuito viola”.

- Domenica 25 agosto a Candelo si corre a sostegno della Casa dell’autismo grazie ad Angsa e Atletica Candelo.

- Sabato 7 settembre la “Stracada” percorrerà le strade di Biella con in cabina di regia il Rotaract aiutato dall’Atletica Gaglianico ’74, con lo scopo di raccogliere risorse per i progetti benefici del club di servizio.

- Domenica 15 settembre c’è l’edizione dell’anniversario della “Corsa della Speranza” del Fondo Edo Tempia, a sostegno della ricerca sul cancro.

- Venerdì 20 settembre la Lilt di Biella ha fissato la sua “Pigiama Run” spalleggiata dalla Pietro Micca Biella Running.

- Sabato 21 settembre a Borgosesia Il “Trail di Luca” andrà a beneficio di “Il circuito viola”.

- Domenica 1° dicembre si torna al Fondo Edo Tempia per la seconda edizione della “Corsa dei Babbi Natale”.

- Domenica 8, a Candelo andrà in scena la “Corsa degli Elfi” ancora a beneficio del Fondo Edo Tempia.

- Sabato 14 dicembre ci si sposta a Gaglianico per un altro appuntamento tradizionale, la “corsa a beneficio di Telethon”.

Si ricorda che ulteriori date potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane.