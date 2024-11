Passeggiata fra i castagni a Bagneri, la passeggiata aperta a tutti.

Ritrovo alle 9,30 a Bagneri, per una facile passeggiata mattutina, con la possibilità di fermarsi per il pranzo al sacco e visitare il borgo di Bagneri (frazione del Comune di Muzzano, in Valle Elvo).

Come già programmato, si svolgerà domenica 10 novembre una iniziativa ancora rivolta a far conoscere e apprezzare l’importanza del castagneto, nei secoli scorsi uno dei pilastri dell’economia agricola delle vallate biellesi. A Bagneri, borgo alpino frazione del Comune di Muzzano, il ritrovo sarà alla casa parrocchiale alle ore 9,30 e alle 10 inizierà una facile “passeggiata tra i castagni” guidata dall’agronomo forestale Fabio Porta: un percorso ad anello di poco più di un’ora, per osservare i castagni di varie età, i pianetti con muretti a secco per agevolare la cura e raccolta, l’essicatoio tradizionale (graa). Il percorso si snoda senza grandi dislivelli né difficoltà, attraversando bosco e prato, ruscelli e cascine dove incontreremo anche qualche abitante del luogo. Il rientro alla chiesa sarà entro le ore 12 e si concluderà con una breve visita all’ecomuseo e alla “sala del castagno”.

In seguito ciascuno potrà tornare a casa, proseguire l’escursione o fermarsi per il pranzo al sacco a Bagneri, in una sala messa a disposizione dagli Amici di Bagneri. Alle 15 in parrocchia la santa messa domenicale. Visita libera alle sculture di Cecilia Martin Birsa e a quelle del Sandrun, tra cui la Madonna del Piumin.

L’iniziativa è proposta dagli Amici di Bagneri in collaborazione con l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e l’ABC-Associazione Biellese del Castagno.

Partecipazione gratuita, consigliato abbigliamento e calzature adeguate a terreno anche umido, per info/adesioni contattare Gilberto 3396881717 o scrivere a info@bagneri.it . Per raggiungere Bagneri si consiglia di passare dal Tracciolino (dalla Bossola direzione Oropa per 4,5km).