Elezioni, “Attivisti del fare”: Buongiorno Biella incontra i cittadini.

"Andiamo nei quartieri, nelle sedi delle associazioni e nei luoghi di lavoro perché la politica vera la fanno tutti i cittadini nella realtà della loro vita quotidiana, da soli e nelle mille forme di aggregazione che li uniscono. Intendiamo la politica come incontro, ascolto e tentativo di comprensione delle idee, come rispetto delle persone. Anche la spiegazione del nostro programma – che nasce dalla vita e dalle esigenze di ciascuno di noi che ha collaborato a scriverlo – diventa più efficace se si confronta con le questioni che toccano direttamente gli elettori.

È questo spirito di servizio che ci ha guidati nello stendere il calendario elettorale, che di giorno in giorno si arricchisce di nuovi appuntamenti. Mancano poco più di due settimane alla fine della campagna, al termine delle quali avremo incontrato tantissimi elettori, simpatizzanti e chiunque abbia a cuore il futuro della città e piacere di confrontarsi con noi. Si tratta di momenti molto importanti, che si aggiungono ai confronti pubblici tra i candidati, ai quali partecipiamo volentieri, perché il confronto e la condivisione delle idee ci caratterizzano da quando ci siamo costituiti, ormai 10 anni fa.

Assistiamo increduli alle continue parate di autorità che in occasione delle elezioni vengono invitate in passerella nella nostra città, quasi a dirci che sarà un “salvatore della patria” calato dall’alto a risolvere tutti i nostri problemi, magari dopo anni di un’amministrazione che non ha incontrato per nulla le grandi aspettative dei cittadini.

Non è il nostro modo di intendere il patto che dobbiamo stringere con i cittadini: è il momento di cambiare prospettiva, di pensare e agire insieme, partendo da noi biellesi, dalle nostre idee, dalle nostre aspirazioni, dalle nostre forze. Un’azione comune in cui gli eletti chiamati ad amministrare la città e a farle recuperare ciò che si è perso negli ultimi anni, possano mettersi al servizio della comunità senza obbedienze forzate e vincoli esterni, valorizzando la partecipazione e il desiderio di cambiamento. Non siamo contro i partiti: siamo contro le gabbie ideologiche che impediscono il dialogo e mortificano gli ideali".