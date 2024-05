Biella, dialogo fra i candidati sindaci e gli imprenditori

Mercoledì mattina l'Unione Industriale Biellese ha ospitato i candidati sindaci del Comune di Biella per un dialogo e confronto con gli imprenditori. All'invito hanno risposto Marta Bruschi, Andrea Foglio Bonda, Marzio Olivero e Riccardo Ramella.

Sono state diverse le domande poste ai candidati dagli imprenditori: dalla visione di Biella nei prossimi 30 anni, ai rapporti di collaborazione fra pubblico e privato, all'attrattività nei confronti dei giovani e non solo. Moderato dal direttore Uib, Pier Francesco Corcione, si è sviluppato un confronto ampio e sfaccettato che ha toccato argomenti come le infrastrutture, la mobilità interna, la formazione, il piano regolatore, l'ospedale, oltre al ruolo della Città di Biella come punto di riferimento e motore per il territorio in generale.

Ad introdurre l'incontro, che ha avuto come obiettivo creare un momento di dialogo volto ad illustrare, da un lato, le idee dei candidati sindaci e, dall’altro, i temi prioritari dal punto di vista delle imprese per lo sviluppo del territorio, è stato il presidente dell'Unione Industriale Biellese, Giovanni Vietti: "Siamo convinti che il dialogo fra pubblico e privato sia vitale per un territorio che voglia scommette su un rilancio concreto e fattivo. E siamo convinti che, per farlo, la dimensione locale e quella nazionale debbano essere considerate come strettamente connesse. Il fatto che l’Italia, come Sistema Paese, soffra da tempo un’endemica lentezza nel supportare le imprese rispetto agli investimenti e alle condizioni necessarie per una maggiore produttività e crescita del PIL è, certamente, una questione nazionale che, però, si ripercuote a livello locale. Analogamente, quando il tessuto locale si fa parte attiva nella promozione di un’iniziativa concreta che va oltre i confini provinciali, l’auspicio è che tale iniziativa possa essere, non dico supportata, ma perlomeno non ostacolata a livello nazionale. Guardando in particolare alla nostra Città, riteniamo importante che la visione del futuro Sindaco possa considerare pochi ma fondamentali elementi, fra cui: un’azione di promozione per attrarre investimenti e residenti, con particolare attenzione ai giovani; l’attrattività della Città e del territorio dal punto di vista turistico; lo sviluppo di un nuovo Piano Regolatore volto al rilancio della città".