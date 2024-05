Il Sottosegretario dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Claudio Barbaro a Biella: appuntamento martedì 28 maggio

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e la responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di FdI Elena Chiorino annunciano l'arrivo a Biella del Sottosegretario dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del Governo Meloni Claudio Barbaro, previsto nel pomeriggio di martedì 28 maggio.

Il programma prevede una serie di incontri istituzionali a partire dalle ore 14. La giornata biellese del Sottosegretario proseguirà con la visita a Magnolab, in un momento in cui verrà approfondita la situazione relativa al Recycling Hub, che assume un’importanza strategica fondamentale.

Il confronto con Barbaro permetterà di conoscere l'operato del Governo e del Parlamento, volto a tutelare davvero il territorio Biellese.

"Questa visita è un segnale importante dell'impegno del Governo Meloni nel promuovere politiche ambientali ed energetiche che rispondano alle esigenze dei territori e che non siano pura propaganda come quella sbandierata dalla sinistra” ha dichiarato il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. "Biella rappresenta un esempio virtuoso di come la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica possano andare di pari passo, creando benefici per tutta la comunità.” ha concluso Delmastro.

“Sono profondamente convinta che la sostenibilità ambientale debba andare di pari passo con la sostenibilità sociale e con la sostenibilità economica: questo è uno dei principi cardine del Governo Meloni e del Piemonte. Il Recycling Hub, infatti, risponde esattamente a questa logica” ha spiegato invece la responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di FdI Elena Chiorino.