Ciclismo, successo per De Rienzo dell'Ucab Biella

Successo per il portacolori dell’Ucab Biella Igor De Rienzo. Lo Juniores rossonero ha vinto l’ultima tappa della Coppa Piemonte di ciclocross a Mappano. Con questo risultato De Rienzo conquista il secondo posto nella classifica generale della contesa a pochissimi punti soltanto da vincitore, Diego Bonelli Diego (Mtb academy Giaveno).

Nell’ultima prova, il rossonero vince la contesa in 41’20 sull’impegnativo percorso disegnato alle porte di Torino nel recente parco Unione europea, un tracciato collaudato già nel 2023 quando nel verde torinese fu organizzata la prova nazionale della Coppa Italia Giovanile. De Rienzo ha preceduto proprio il suo avversario di tutta la stagione nella contesa piemontese, Diego Bonelli della Mtb academy Giaveno, staccandolo di 29” e arrivando sul traguardo solo e a braccia alzate. Terzo a oltre un minuto Edoardo Savio della Rostese.

«Peccato per il ritiro nella gara di San Francesco al Campo - dice De Rienzo - e senza quello zero in classifica molto probabilmente avrei anche potuto vincere la Coppa». Una stagione invernale, comunque, piena di soddisfazioni visto che De Rienzo era riuscito a vincere un’altra gara, quella di novembre a Giaveno, e poi piazzarsi sempre nelle prime posizioni delle restanti cinque prove. La stagione su strada è ormai alle porte e presto si vedrà De Rienzo di nuovo in gara con i sui compagni per la nuova avventura della squadra Juniores dell’Ucab, gruppo che all’interno del sodalizio quasi centenario, mancava da diversi anni.