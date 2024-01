Biella Next e Istituto Galilei insieme per il futuro dei ragazzi

Sport e Scuola a braccetto per il futuro dei nostri giovani.

È questo il leitmotiv che sancisce la nascita di una collaborazione che coinvolge Biella Next, importante realtà sportiva del nostro territorio che annovera nel proprio settore giovanile di Basket circa 250 ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 19 anni, e l’Istituto Galileo Galilei, punto di riferimento a Torino e Provincia per il recupero anni scolastici, oltre che per altri servizi formativi, che da quest’anno vanta una sede anche a Biella.

Il Direttore, Marco Viano, commenta così la nascita di questa iniziativa: “Al di là della mera sponsorizzazione, volta a farci conoscere nel territorio biellese, ci interessava entrare in una realtà come Biella Next perché siamo convinti di poter dare una grossa mano su più fronti. Da sempre lo sport è una valvola di sfogo fondamentale, soprattutto per i ragazzi che attraversano una fase molto delicata come quella adolescenziale. Quando si tratta di agonismo, il compito più arduo è quello di riuscire a dare il 100% sia in campo che sui banchi di scuola, cercando di organizzare al meglio il proprio tempo a disposizione, oltre che le proprie energie.

Talvolta può capitare che un atleta/studente, soprattutto in questa fase della propria vita, incontri difficoltà ad organizzarsi al meglio, e mantenere quindi un alto il livello di prestazione in entrambi gli ambiti. Come Scuola Privata offriamo una varietà di servizi, che vanno dall’assistenza allo studio per studenti di tutte le età, alle ripetizioni, fino al recupero anni scolastici. Ci tengo però a sottolineare che la maggior parte delle volte il lavoro più importante è quello che svolgiamo a livello mentale e umano.

Molto spesso i brutti risultati a scuola, come nel campo di basket, sono la conseguenza di situazioni e dinamiche personali che minano la fiducia dei ragazzi, e la propria autostima. Il nostro ambiente familiare è propedeutico per aiutarli a riacquistare sicurezza e fiducia nei propri mezzi” Molto soddisfatto e propositivo anche il Presidente di Biella Next, Pier Giorgio Castelli. “E’ la prima volta che collaboriamo con un Istituto di Formazione: l’idea che sta alla base di questa partnership mi ha piacevolmente colpito. I ragazzi che alleniamo ogni giorno rappresentano il futuro: credo che una realtà sportiva come la nostra abbia il dovere morale di aiutarli a raggiungere gli obiettivi che si pongono, in campo e fuori.

Teniamo particolarmente al messaggio che questa collaborazione porta con sé, cioè che sport e scuola debbano andare a braccetto. Vogliamo aiutare i nostri atleti a vincere le sfide quotidiane in entrambi i campi. Da oggi abbiamo un alleato in più a questo scopo. Ben vengano collaborazioni come questa” Il Galilei, oltre che per la scuola classica in presenza, si pone come punto di riferimento anche per gli atleti. “Quando si raggiunge lo status di atleta professionista, soprattutto in età adolescenziale, molto spesso la preparazione e l’allenamento giornaliero rischiano di prendere il sopravvento su tutto il resto, scuola compresa.

Il nostro obbiettivo è quello di cercare di coadiuvare al meglio i vari impegni, evitando di far perdere l’anno allo studente a causa delle troppe assenze in determinati periodi della stagione. Grazie al nostro programma Athletic abbiamo la possibilità di creare un calendario scolastico individuale su misura per lo studente/atleta, in maniera tale da poter conciliare l’attività agonistica con la formazione” spiega Viano. Da oggi quindi Biella Next ha un sostenitore in più, l’Istituto Galileo Galilei, che si trova in Via Tripoli 31 a Biella. Per informazioni:

www.istititutogalileogalilei.it