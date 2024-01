Ciclismo, raduno per la Juniores dell’Ucab 1925

Collegiale per la squadra Juniores dell’Ucab 1925. L’Accademia dello sport di Biella ha ospitato un raduno della neonata formazione rossonera in vista della prossima stagione agonistica. Agli ordini di Omar Beltran, Stefano Alberti e Matteo Murlo e sotto lo sguardo attento del presidente Filippo Borrione e del segretario Alberto Minero, una giornata trascorsa insieme con due ore e mezza in sella inframezzate prima dal benvenuto e dalla consegna materiali e poi dal pranzo ritemprenate di fine attività.

«Non sarà questa l’unica occasione d’incontro prima dell’inizio delle competizioni - spiega Borrione - e se questa volta ci è servito prendere tutti le misure, i prossimi raduni saranno concentrati e mirati su aspetti prettamente tecnici lasciando quelli legati a esperienza di tipo endurance. Stare poi assieme in una struttura come l’Accademia dello sport grazie a Pietro Micca Biella e alla famiglia Lunghi, pone tutto sotto una luce di comunanza d’intenti che fa bene a tutti: ai ragazzi, alle loro famiglie e all’Ucab ovviamente». Le azioni UCAB sono sostenute da: Semperlux, Ilario Ormezzano SAI, Unipol Glass, Ritorcitura Simonetta, Botalla Formaggi, Menabrea, Biella Car, Iltec, Elettro Associati, Vittoria Shoes, Aut. Decadenti, Bergo Gomme, Cycling Center Cossato, Novutensil, Training Evolution e Rocfil Lavorazione filati.