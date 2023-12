Dalla danza in carrozzina al workshop teatrale: CSEN Piemonte riparte con progetti sportivi gratuiti.

Lo sport contro la povertà educativa di soggetti a rischio di criminalità sociale: è questo il tema principale del Progetto P.ATT.I GENERATIVI (Proposte Attive per Integrazione), coordinato e organizzato da CSEN Piemonte e creato da Cross SSD ARL. Una serie di progetti sportivi ed extrasportivi che stanno prendendo il via e che sono riferiti ad un target di età che va dai 10 ai 17 anni.

Il progetto ha preso forma a seguito della vittoria del bando di Sport e Salute. Al suo interno sono previste delle attività sportive della durata di due anni e delle attività extra sportive composte da laboratori, giochi educativi e workshop. Tutto a titolo gratuito.

I progetti sportivi

Per la parte sportiva, CSEN Piemonte, in collaborazione con importanti realtà del territorio, ha pensato e organizzato tre attività fisse, da poter praticare gratuitamente per due anni. Si va dalla danza in carrozzina, in collaborazione con ASD Ballo anch’io, passando per il padel, con l’ASD Tennis club di Caselle, e per il Kung Fu Wushu, con il Centro Sportivo Marziale di Ivrea.

I progetti extrasportivi

Laboratorio sui disturbi alimentari - Sono previsti 6 incontri operativi nei quali, attraverso dei giochi di cooperazione e decodifica dei messaggi social, sarà trasmessa una maggiore consapevolezza sui temi dell'alimentazione.

Laboratorio videogiochi - Sei incontri per accompagnare i partecipanti alla conoscenza degli effetti collaterali che si generano nella persona nell'abuso dell'utilizzo dei videogiochi, in particolare in età adolescenziale.

Giochi educativi del materiale ‘Io sono l’altro’ - A seguito di un progetto con la Regione Piemonte, è stato costituito un gruppo del circuito ‘ex penale’ ed elaborato un format di giochi cooperativi e di attività motoria per l'accoglienza delle differenze. Si terranno 10 incontri.

Incontri sostegno ai genitori - Un ciclo di sei incontri sui temi del sostegno alla genitorialità. Gli appuntamenti sono dedicati ai genitori di figli dai 10 ai 17 anni.

Workshop teatrale - Si svolge in un fine settimana, per la durata di 20 ore, con l'attività di scrittura di un breve testo con guida del conduttore e rappresentazione del testo da parte di un altro partecipante.

Camminata Plogging - Il plogging è l'attività di manutenzione dell'ambiente con la raccolta dei rifiuti durante la camminata. Sono in programma 10 incontri con uscite nel territorio della provincia di Torino.

Dott. Gianluca Carcangiu, Presidente CSEN Piemonte: “Siamo molto entusiasti di aver iniziato questo progetto di cultura sportiva per una fascia di età importante e critica come quella che va dai 10 ai 17 anni. Negli anni abbiamo costruito una buona rete di collaborazione, che oggi ci permette di poter lavorare con realtà del territorio molto capaci. Per l’attività sportiva abbiamo cercato di scegliere alcune discipline che potessero essere un po’ particolari e moderne. Per quanto riguarda invece le attività extra sportive abbiamo pensato a dei laboratori finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche in cui potrebbero incorrere i ragazzi e le ragazze di quell’età”.

About CSEN Piemonte - Centro Sportivo Educativo Nazionale in Piemonte. Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, opera nel campo della formazione sportiva e organizza su tutto il territorio nazionale corsi e seminari. Il Comitato Regionale Piemontese è uno dei più importanti centri di formazione nazionale e organizza corsi riguardanti Arti Marziali, Fitness e Body Building, Functional Training, Discipline

Bio-Naturali, Cinofilia, Danza Sportiva fornendo le conoscenze e le abilitazioni necessarie.

About Cross SSD ARL - Realtà sportiva che dal 2014 opera sul territorio della provincia di Torino attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive, alcune di queste diventate negli anni realtà di riferimento che si pongono nel tessuto provinciale come incubatrici di migliaia di atleti amatoriali di tutte le etm; dal calcio al padel alla danza, passando per il fitness.