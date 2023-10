Pd Biella: "Che fine ha fatto il bando funivie Oropa?"

Le funivie di Oropa sono oggetto di un'interrogazione del Pd Biella. In particolare, il gruppo consigliere chiede al Sindaco e all'assessore competente: "Quanti e chi sono gli operatori che hanno manifestato interesse e quando sarà pubblicato il bando definitivo e perchè non è ancora stato pubblicato".

Nel documento, i consiglieri scrivono che il rifugio Savoia è chiuso e privo di alcuna manutenzione dal 2020, se non fosse per una recente pulizia dall’immondizia cumulata all’interno, fatta da un gruppo di volontari. Non solo: "L’impianto delle funivie Oropa è fermo da dicembre 2021 e conseguentemente anche la cestovia, che da allora non è stata in alcun modo manutenuta e revisionata. La Capanna Renata, in seguito al fermo degli impianti, è anch’essa chiusa dall’estate 2021, così come il bar delle Funivie, sia nella stazione a monte che nella stazione a valle. Tutti i dipendenti della Fondazione nel frattempo si sono licenziati".

I consiglieri ripercorrono la vicenda: "A settembre 2022 è stato pubblicato un primo bando per individuare operatori interessati ad effettuare i lavori all’impianto e riqualificazione dell’intera Conca, a novembre 2022 viene comunicato che l’avviso è andato deserto, a maggio 2023 viene pubblicato un nuovo avviso pubblico, questa volta per individuare operatori interessati al solo intervento sull’impianto a fune, a giugno 2023 il Sindaco dichiara a mezzo stampa che alcuni operatori del settore hanno manifestato il loro interesse, ma non può rivelare i nomi e che a breve sarebbe stato pubblicato il bando vero e proprio per affidare i lavori".