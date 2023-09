Euro 7, Cirio e Tronzano esultano: “Vittoria del buon senso”

“Una vittoria italiana, dell’equilibrio e del buon senso, grazie al grande lavoro svolto dal Governo sotto la guida del ministro Urso: sarà garantita alle aziende della filiera automotive una tempistica sostenibile per la riconversione verso la transizione green sia per i veicoli leggeri sia per quelli pesanti” dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio sull’adozione del Regolamento “Euro 7” a Bruxelles dove è passata la linea italiana.

“I dati della congiuntura economica del secondo trimestre 2023, confermano il buono stato di salute del settore e siamo convinti che decisioni ragionevoli come quella che arriva oggi da Bruxelles saranno ancora di più un traino per la nostra economia” aggiunge l’assessore alle attività produttive Andrea Tronzano.