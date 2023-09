Seab, settembre in salita tra trasloco, nuovi orari e modalità di raccolta. Bodo Sasso: “In arrivo importanti novità”

Da via Roma a Biella gli uffici si sono spostati in via Galimberti, in Comuni come Valdilana e Pettinengo sono entrate in vigore nuove modalità di raccolta, negli ultimi mesi sono cambiati gli orari dei passaggi in città, del personale è andato in ferie e come se non bastasse la linea telefonica del centralino per via del trasloco ha dato dei problemi.

E' un settembre in salita per il momento per Seab: “Chiediamo pazienza da parte degli utenti – dichiara il presidente Gabriele Bodo Sasso – , ma per una concomitanza di fattori la gestione in queste settimane è difficoltosa. Contiamo di rientrare alla normalità il prima possibile, con anche il ritorno del personale dalle ferie. Chiediamo però anche agli utenti di fare attenzione ai giorni di raccolta specie in città, perchè sono cambiati e tante persone ancora non hanno prestato attenzione. Sul nostro sito c'è l'elenco delle vie, con i dettagli. Non telefonate se non dovete necessariamente, perchè il centralino è intasato e non riusciamo a rispondere a tutti”.

Seab ha però in serbo delle novità a breve: “E' già attivo un nuovo call center per il ritiro di ingombranti e sfalci, e da fine settembre sarà potenziato il servizio per la segnalazione di disservizi in generale come la mancanza di sacchetti, il mancato ritiro della raccolta e così via, che sarà affidato a una società esterna”. “Spiace perchè a volte alcune polemiche non hanno fondamento – conclude Bodo Sasso – . Qualcuno si lamenta per esempio della nuova sede, quando invece è più funzionale e a misura di persone con disabilità, con una rampa e servizi igienici riservati”.