Biella, lavori nelle scuole: alla "De Amicis" e alla "XXV Aprile" a settembre studenti in classe

Alla "De Amicis" e alla "XXV Aprile" gli studenti il prossimo anno potranno restare in classe. Questa la comunicazione che hanno ricevuto le famiglie degli iscritti a quei plessi nei giorni scorsi da parte della segreteria dell'Istituto comprensivo Biella 2.

Assieme alla media S. Francesco e alla Pietro Micca, la De Amicis e la XXV Aprile dalla fine della scuola saranno infatti interessate da lavori di miglioramento strutturale, aggiornamento prevenzione antincendio, rafforzamento solai e miglioramento energetico. E il Comune è al lavoro per definire modalità e tempistiche. Qualche notizia inizia però già a trapelare.

Da settimane Comune e scuola si tengono in stretta comunicazione per arrivare a definire i dettagli dei cantieri nel più breve tempo possibile per evitare disagi a docenti, allievi e famiglie. Ed è di questi giorni la comunicazione da parte della presidenza ai genitori degli allievi iscritti al Comprensivo Biella 2, che spiega quanto si è deciso fino a questo momento.

In particolare, i plessi "De Amicis" e "XXV Aprile" nel prossimo anno scolastico 2023/2024, saranno oggetto di interventi sulle parti esterne, nelle palestre e di minimi interventi nelle parti interne. Tutto questo verrà effettuato a scuole funzionanti limitando al minimo l'interferenza con le attività scolastiche.

Ciò significa che, dalle informazioni in possesso della scuola i due plessi funzioneranno normalmente nel prossimo anno scolastico 2023/2024.