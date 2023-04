A Biella l’assemblea annuale dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, ecco i premi consegnati

Si è svolta venerdì 31 Marzo, presso l’Auditorium di Città Studi, l’Assemblea Annuale dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Biella con il tradizionale giuramento di Ippocrate pronunciato dai neo laureati in medicina e odontoiatria. Il giuramento e’ stato preceduto dalla consegna del premio per i 50 e 60 anni di laurea conferito ai medici che hanno raggiunto questo traguardo.

Il Presidente, dr.Ferrero ha commentato la premiazione dei 50° e 60° di laurea: “Vorrei ribadire con convinzione che i Medici che premiamo, hanno vissuto una lunga vita professionale, hanno rappresentato un efficace punto di riferimento, sia nell'ospedale che sul territorio, trasmettendo ,oltre al sapere, i loro valori. Solo un grazie per esservi dedicati agli altri, spesso sacrificando la famiglia, gli orari, le feste.Il riconoscimento che vi consegneremo e’ un simbolico ringraziamento per essere un patrimonio che una società attenta non deve mai disperdere.”

Sono stati premiati con 50 anni di laurea: Dr. Bertoglio Ambrogio, Prof. Capizzi Giorgio, Dr. Delmastro Pierfelice, Dr. Leone Graziano, Dr. Leonesi Maurizio,Dr.ssa Mauro Marinella, Dr. Stagno Giuseppe ,Dr. Perona Paolo,Dr.Petri Giorgio. Hanno ricevuto il premio per il 60° di laurea: Dr.ssa Fattorini Ada,Dr.Fontana Sandro,Dr.Nardozza Vincenzo.

Il presidente ,Dr. Franco Ferrero, si e’ poi rivolto ai giovani: “Non ci sono spesso occasioni che mettono insieme generazioni così lontane , ma noi ci teniamo particolarmente a questa giornata perché è necessario darsi la mano ed incontrarsi sugli stessi valori tra una generazione che ha dalla sua la saggezza e l’esperienza e un’altra che nasce piena di entusiasmo, freschezza e passione. All’atto dell’iscrizione avete ricevuto il codice di deontologia medica Sembra un gesto formale in realtà e’ ricco di significati. Nel nostro Codice sono custoditi i valori che da sempre guidano ed ispirano il nostro agire. Rimanga il giuramento che pronuncerete la vostra bussola etica. Sentirete spesso parlare del prendersi cura, di accompagnare il paziente nel suo percorso di cura; ebbene in modo particolare il prendersi non cura si basa solo sulla professionalità, la competenza, il saper fare e l’utilizzo della tecnologia , ma è fatto anche di gesti, di atteggiamenti. Guardate sempre in faccia i vostri pazienti, la tecnologia potrà aiutarci a sbagliare meno, ma il rapporto umano non è mai sbagliato e per fare il medico ci vuole per forza, altrimenti si è un’altra cosa”.Molti di voi hanno scelto questo mestiere per la voglia di mettersi al servizio degli altri. Mi auguro che questa motivazione rimanga tale anche in futuro. Cari giovani colleghi, state per intraprendere una professione antica. Il giuramento di Ippocrate risale al quarto secolo avanti Cristo. Dai nostri lontani predecessori ci separa la storia; sono cambiate le conoscenze e gli strumenti di cura, ma non è cambiato l’oggetto del nostro lavoro, gli ideali ed i principi cui improntiamo la nostra opera. Concedetemi infine di ringraziare le Vostre famiglie perche’ con i loro sacrifici vi hanno sostenuto e vi hanno consentito di essere qui stasera. Siamo felici di accogliervi nella comunità medica augurandovi una lunga vita professionale che sarà di successi e di sacrifici non potrete guarire tutti ,ma penso che la sanità abbia bisogno della vostra giovinezza,del vostro entusiasmo”.

Hanno prestato giuramento i medici chirurghi: Dr.ssa Angelini Jessica Maria, Dr. Antonino Alberto, Dr.ssa Bersano Ilaria, Dr.ssa Boggio Sola Valentina, Dr.ssa Bonfanti Marica, Dr.ssa Boschini Martina, Dr. Bosio Giacomo,Dr.ssa Canessa Laura, Dr.ssa Cantono Giulia,Dr.ssa Cardenas Cruz Zaimara, Dr.ssa Comune Maddalena, Dr.ssa Dato Letizia, Dr.ssa Dodaro Valentina, Dr.ssa Fabbro Elena ,Dr.ssa Fessia Caterina, Dr. Ferrari Lorenzo,Dr.ssa Foglio Francesca, Dr.ssa Folino Alessandra, Dr.ssa Forlini Valentina,Dr.ssa Garella Vittoria, Dr.ssa Gariazzo Giulia, Dr.ssa Giglio Carlotta, Dr. Michelone Matteo, Dr.ssa Minero Francesca, Dr.ssa Mondin Elena, Dr. Monsini Lorenzo,Dr.ssa Natale Eleonora, Dr.ssa Perrone Marta, Dr.ssa Rmouz Nadia, Dr. Robiolio Emanuele, Dr.ssa Robiolio Silvia, Dr.ssa Rubano Serena, Dr. Simonetti Stefano,Dr. Sodo Riccardo, Dr.ssa Teston Carolina, Dr.ssa Trapella Giulia, Dr.ssa Valz Gris Angelica,Dr.ssaVerdieva Elena Vyacheslavovna, Dr. Viola Riccardo, Dr. Zanin Edoardo.

Per l’albo Odontoiatri hanno giurato: Dr.Ssa Alcazar Formigo Alba, Dr.ssa Borsetto Federica, Dr. Cannatelli Matteo, Dr. Fabbro Andrea, Dr. Lavino Stefano,Dr Motta Francesco Maria, Dr. Tasinato Fabio