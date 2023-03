1 marzo 2023, 137° anniversario per l'associazione Nazionale Carabinieri

Anche le sezioni dell'associazione Nazionale Carabinieri di Biella, Mottalciata e Vallemosso oggi 1 marzo ricordano il 137° Anniversario dalla costituzione della fondazione.

Con la denominazione di “Associazione di Mutuo Soccorso tra congedati e pensionati dei Carabinieri Reali” costituita a Milano il 1 Marzo 1886, questa realtà oggi aggrega carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e tutti i simpatizzanti in quella che è sentita la grande famiglia dell’Arma.