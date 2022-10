Seab, 1 milione di euro per l'acquisto di nuovi mezzi

Nel luglio del 2021 Seab ha deliberato un aumento di capitale pari a 4 milioni che ha permesso alla società di raccolta e smaltimento rifiuti biellese di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Concordato poi omologato dal Tribunale di Biella nel luglio di quest'anno con il conseguente salvataggio di Seab.

Uno di questi 4 milioni sarà utilizzato per l'acquisto di nuovi automezzi come ha spiegato ieri, mercoledì 19 ottobre, nella Sala Consigliare di Palazzo Oropa a Biella, il Presidente Gabriele Bodo Sasso durante l'audizione di fronte ai Consiglieri Comunali di Biella.

“Abbiamo 120 automezzi sulla carta e 100 effettivi, – dichiara Bodo Sasso – che hanno in media 15 anni quando la durata normale di questi mezzi è 10 anni. I punti deboli del nostro conto economico sono, quindi, la manutenzione ed il noleggio di mezzi. Situazione aggravata, quest'anno, dall'aumento del costo della componentistica”.

“Le nostre contromisure - continua Bodo Sasso – sono la semplificazione delle procedure di acquisto dei materiali, puntare su mezzi usati con pochi chilometri e mezzi di medie dimensioni con compattatore, la riqualificazione della nostra officina interna per la manutenzione ordinaria con i nostri quattro meccanici e con l'introduzione di un software per la gestione della stessa. In questo modo ridurremo i costi di manutenzione e noleggio”.

Strategia aziendale confermata dal Consigliere di Amministrazione Andrea Basso: “Prima dell'approvazione del concordato non potevamo acquistare automezzi. L'investimento dell'aumento di capitale in mezzi permetterà di ridurre i costi di manutenzione e noleggio, e quindi di continuare a realizzare utili d'esercizio mantenendo basse le tariffe”.

Concretamente, la società avrà a disposizione questo milione di euro a gennaio 2023. “A gennaio – precisa Bodo Sasso – partiranno le gare che dureranno 6 mesi e, considerando i tempi di consegna di mercato di 480 giorni, i mezzi arriveranno a metà 2024. Per ovviare a questo problema, vista l' urgenza, e accorciare i tempi, stiamo valutando opportunità nel campo dell'usato ricondizionato".