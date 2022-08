Musica in Piazza, agli Zumaglini suonano le Bande Musicali di Masserano e Netro

Nuovo evento di Musica in Piazza, in programma domani, mercoledì 3 agosto, alle 21 presso i Giardini Zumaglini, dove si terrà il concerto delle Bande Musicali di Masserano e Netro. In caso di pioggia il concerto si svolgerà sotto i portici di Piazza Vittorio Veneto .L'evento è a cura di ANBIMA Biella. Per info: presidenza.biella@anbima.it