Le opere di Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio e Ugo Nespolo al MAMAC di Nizza

La mostra "VITA NUOVA - Nuove sfide per l'arte in Italia 1960-1975" ospitata al MAMAC (Museo d'Arte Moderna e d'Arte Contemporanea) di Nizza, è dedicata a un generazione di artisti portatrice di nuovi modi di intendere e fare arte e del forte legame tra le loro opere e il cinema, la musica, il design, la letteratura e la moda degli anni '60/'70.

"VITA NUOVA - Nuove sfide per l'arte in Italia 1960-1975" è la mostra più importante in Francia riguardante questa scena artistica da quella organizzata al Centre Pompidou di Parigi nel 1981 e ha diversi legami con il territorio. Il primo con il Biellese è la presenza di opere di Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio, Ugo Nespolo, esponenti di spicco di quella generazione e originari della nostra provincia. Durante tutta la durata della mostra (14 maggio - 2 ottobre 2022) l'associazione culturale GRADAR, organizzerà una serie di eventi e performance ispirati a quell'epoca straordinaria che ha trasformato per sempre l'Italia. Il secondo legame è proprio l'associazione GRADAR, fondata in Costa Azzurra da due biellesi, Paolo Grava e la moglie Simona Grandin, il cui obiettivo è organizzare manifestazioni culturali che permettano uno scambio tra i due Paesi (festival, mostre, visite guidate, soggiorni in Italia, corsi di lingua e cucina).

I primi due eventi al MAMAC avranno luogo sabato 14 maggio 2022 nell'ambito della Notte Europea dei Musei. Alle 19:00 sarà presentata la playlist 'Musica Sotterranea Viva' (accessibile tramite QR Code) che ha curato Paolo Grava utilizzando il suo nome d'arte Lego My Ego, immaginando di accompagnare l'ascoltatore alla scoperta di musiche non convenzionali, composizioni dimenticate o ignote ai più, prodotte in Italia dagli anni '60 ai giorni nostri. L'evento principale inizierà alle 22:00, ed intitolato 'Blob Italia': è concepito come un viaggio attraversando 15 anni che hanno portato l'Italia, ancora traumatizzata dalla tragedia bellica, a vivere un'eccezionale crescita economica e sperimentare trasformazioni sociali e culturali senza precedenti, per poi diventare un esempio in diversi ambiti quali arte, cinema, moda, design, un viaggio dalla dolce vita agli anni di piombo.

La performance è basata sull'interazione tra suoni, immagini, danza e moda, con la partecipazione di sei artisti delle Alpi Marittime, quattro donne e due uomini, italiani e francesi, a testimonianza del legame dalle forti radici storiche e i continui scambi culturali tra i due Paesi.