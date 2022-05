Marco Fumagalli, una rete di professionisti per orientare lo studente sul giusto percorso

Fare dell’insegnamento una libera professione e mettersi a disposizioni di chiunque abbia necessità di ripetizioni mirate è il significato dell’attività di Marco Fumagalli, originario di Coggiola che ha portato la sua passione nel mondo dello smart working insegnando ora a studenti provenienti da tutta Italia. Il suo percorso l’ha visto frequentare dapprima il liceo classico e, successivamente, la facoltà di ingegneria del politecnico di Torino, creando un connubio di conoscenze che spaziano dalla sfera umanistica a quella scientifica.



Proseguendo nella costruzione della sua figura professionale, Marco ha unito al suo lavoro il suo interesse verso i viaggi facendo riprese educative nelle località visitate per condividerle con i suoi studenti. Il suo bagaglio culturale è a disposizione di tutti: dalla scuola dell’obbligo all’università, passando dai corsi professionali.







Ma non si tratta solo di insegnamento. Marco infatti offre anche un considerevole aiuto nella fase di orientamento dello studente, grazie soprattutto alla passione per il suo lavoro che lo ha spinto ad entrare in contatto con insegnanti autonomi provenienti da tutta Italia e preparati nella più svariate discipline. Ora, Marco gestisce un gruppo WhatsApp che fa del confronto la sua punta di diamante mantenendo in contatto circa una ventina di professionisti come lui in un continuo scambio di idee, metodi e soluzioni.



Se si sta cercando un aiuto su una specifica materia che lo stesso Marco non tratta ci si può tranquillamente rivolgere e lui che si occuperà personalmente di indirizzare lo studente verso l’insegnante più adatto, in modo da creare un percorso formativo di successo.







Per contattare Marco e per informazioni:

Tel: 333 213 7801

Mail: marcofumagalliripetizioni@gmail.com

Sito: https://www.fumagallimarco.com/

Facebook: https://www.facebook.com/fumagalliripetizioni

Instagram: https://www.instagram.com/fumagalliripetizioni/