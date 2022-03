Edilnol Biella-Agribertocchi Orzinuovi, palla a due domani sera

Secondo match casalingo nel giro di quattro giorni per Edilnol Pallacanestro Biella che dopo la vittoria ottenuta in settimana contro Trapani affronta l’Agribertocchi Orzinuovi nel ventiquattresimo turno del campionato di A2 Old Wild West, girone verde.

La formazione lombarda, allenata da Massimo Bulleri, occupa l’ultima posizione della classifica con un solo successo finora conquistato, ma il roster può contare su elementi di primissimo livello come Janelidze, Sandri, Martini, Rebec e Renzi. Nonostante la classifica veda i biancoblu in grande difficoltà, l’Edilnol non può abbassare la guardia per continuare il momento casalingo positivo che ha visto prevalere i rossoblù nelle sfide contro Bakery Piacenza e 2B Control Trapani. All’andata i rossoblù di coach Andrea Zanchi si imposero al PalaBertocchi per 74-68, la prima vittoria della stagione che sbloccò capitan Luca Infante e compagni. Palla a due domani, domenica 27 marzo alle ore 18.00.

Pallacanestro Biella ricorda a tutti i suoi tifosi che domani, sabato 26 marzo, sarà attiva la vendita presso la sala stampa del Biella Forum (ingresso dal parcheggio della tribuna gialla) dalle 10.00 alle 13.00.Una gara che può valere tantissimo per la stagione rossoblù: non fartela raccontare, vieni a viverla al Forum!

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

Agribertocchi Orzinuovi: 0 Matic Rebec, 2 Daniele Sandri, 4 Nicola Giordano, 5 Andrea Renzi, 6 Alessio Magalini, 9 Matteo Apollonio, 11 Patrick Baldassarre, 13 Matteo Martini, 14 Giga Janelidze, 47 Joel Fokou. All.: Massimo Bulleri.

GLI EX DELLA PARTITA Andrea Renzi, centro dell’Agribertocchi, ha indossato la maglia di Pallacanestro Biella nella stagione 2012/13. Il General Manager di Orzinuovi è Alessandro Muzio, storico playmaker biellese nella seconda metà degli anni ’90. Tommaso Bianchi ha giocato in Lombardia nel 2018/19.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Andrea Niccolai (Assistant Coach Edilnol Biella) – “Con Trapani è arrivato un successo molto importante dopo tre gare consecutive in trasferta molto difficili. Domenica arriva una partita che considero trappola, contro una squadra che occupa l’ultimo posto della classifica e che verrà a Biella con la mente scarica, senza nulla da perdere. Vogliamo portare a casa altri due punti per fare un ulteriore passo in avanti in classifica”.

Gianmarco Bertetti (Guardia Edilnol Biella) – “La vittoria arrivata in settimana contro Trapani ci voleva, per il morale e per la classifica. Questo successo ci dà ulteriore spinta in termini di fiducia in vista del match contro Orzinuovi, una gara importantissima contro un avversario da non sottovalutare. All’interno del roster hanno giocatori molto forti, ci prepareremo al meglio per arrivare pronti”