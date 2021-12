Asl chiama e la Provincia risponde: il cantinone il nuovo hub cittadino

In vista di un aumento delle vaccinazioni in risposta al Super Green Pass come sta già avvenendo nell'ultima settimana, Biella mette a disposizione un nuovo spazio aperto a tutti di proprietà della Provincia.

Oltre al centro di via Carso e a Gli Orsi nel fine settimana, a Biella da mercoledì 8 aprirà anche il Cantinone come hub.

<L'Asl ha detto che aveva bisogno di spazi - spiega il vice presidente Emanuele Ramella Pralungo - . Alla Fondazione Sella ci sono gli allievi del Liceo Sella e noi abbiamo il Cantinone che da tempo non è più usato perché era adibito per lo più a mostre. Assieme al direttore Mario Sanò abbiamo valutato questa scelta che si è rivelata buona e in tre giorni abbiamo sbrigato le pratiche, chiamato una ditta per pulirlo, abbiamo dato una mano di bianco e ora è pronto a disposizione di tutti i cittadini della provincia. Se ci sono dei problemi dobbiamo risolverli e così abbiamo fatto".