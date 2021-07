Riparte con gli studenti biellesi il progetto Amare la Montagna dopo lo stop Covid

E’ arrivato alla settima edizione il progetto “Amare la Montagna”, ideato dalla prof.ssa Daniela Azario (ora volontaria CAI) e ora preso in carico dalla collega Rita Repetto. Dopo un anno di stop, causa Covid, i ragazzi hanno dimostrato entusiasmo davanti alla proposta di andare nuovamente a tracciare i sentieri delle nostre zone montane, aderendo in ottanta.

L’appuntamento è sempre al martedì e la prima uscita del 29 giugno ci ha visto partire da Vigliano e salire, tramite il sentiero P3, prima a Ronco Biellese e poi a Zumaglia, raggiungendo il Brich. Tra Ronco e Zumaglia siamo passati dalla chiesa di San Carlo per arrivare poi all’area pic-nic del Brich, che è stata trovata in vistoso stato di degrado e abbandono. Una serie di tuoni ci ha fatto abbandonare di corsa il luogo del pranzo e sulla via del rientro siamo stati colti da una pioggia battente che ci ha impedito di terminare il lavoro di tracciatura e pulitura del percorso. Nonostante le difficoltà meteo, poter stare insieme, all’aperto, praticando un’attività sportiva, dopo mesi di didattica a distanza, è stata comunque un’esperienza bellissima!!!

Nella giornata di martedì 6 luglio, abbiamo, invece raggiunto il Santuario di Oropa in pullman e, da questa meta di pellegrinaggio mariano, ci siamo addentrati in un sentiero negletto e trascurato, intenti a raggiungere la località Pissa Boschetto, Ghiaccio Comune (originariamente chiamata Giaciglio Comune, in quanto luogo di ritrovo dei “margari”). Percorrendo il sentiero D13 ci siamo inoltrati in un bosco cupo e qui abbiamo iniziato a ridare vita a questo luogo: molti di noi, con l’aiuto di cesoie e altri attrezzi, hanno iniziato a potare ciò che ostruiva la via, altri invece erano impegnati a segnare il sentiero.

Dopo un’impervia salita siamo stati assaliti da una nuvola di zanzare e, dopo molteplici fatiche assieme a qualche zecca, abbiamo raggiunto la meta tanto attesa. Dopo aver pranzato, il viaggio di ritorno è risultato più semplice e lineare: abbiamo raggiunto il punto di arrivo velocemente, scampando per poco alla pioggia. Infine, abbiamo avuto il piacere di incontrare e parlare con il Presidente del Panathlon, Luca Monteleone, la cui associazione si occupa, tra le varie attività, di sostenere e premiare gli studenti che raggiungono buoni obbiettivi sia in ambito scolastico che sportivo. Egli, nel corso di una piccola intervista, ci ha spiegato spiega che l’associazione sostiene anche il progetto CAI e, alla fine, ha ringraziato i ragazzi per aver aderito in così grande numero alla giornata. Per concludere possiamo sottolineare che è sicuramente stata una giornata preziosa, intensa e ricca di avventure ed esperienze nuove per ognuno di noi.