Nuovi lavori in vista a Valdilana. Enel Distribuzione comunica che nel domani, 22 aprile, dalle 10 alle 15, l'energia elettrica verrà interrotta in alcune zone del Comune di indicate negli avvisi al fine di effettuare lavori sugli impianti.

Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. L'intervento si svolgerà a frazione Ronco, dalle 10 alle 15.