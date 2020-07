Riapre il rifugio del Lago della Vecchia grazie a due giovani della Valle Cervo

Buone notizie per tutti gli amanti della montagna e, in particolare, della Valle Cervo. Nella giornata di sabato hanno riaperto le porte del Rifugio del Lago della Vecchia, grazie all'azione di due giovani ragazzi, originari della vallata. Si tratta di Stefano Zanone e Francesco Loiarro, “a cui facciamo – spiegano dall'amministrazione comunale di Sagliano Micca sui propri canali social – il nostro più grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

All'apertura erano presenti, in rappresentanza del Comune di Sagliano e dell’Unione Montana Valle Cervo - la Bursch, il vicesindaco Luca Forgnone e il consigliere comunale Guglielmo Beltrami. "Siamo entrambi della Valle Cervo - spiegano i due giovani - La montagna è una delle nostre grandi passioni e volevamo passare più tempo possibile sui monti stando a contatto con la nostra casa".