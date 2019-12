Daspo urbano e il nuovo regolamento: Incontro pubblico con la Biella Antifascista

Il Coordinamento Biella Antifascista ha organizzato per martedì 3 dicembre alle 21 un incontro pubblico di formazione e approfondimento sul tema del Daspo urbano e delle norme securitarie contenute nel progetto di nuovo regolamento del comune di Biella, con la presenza dell'avvocato Domenico Duso.

"Dopo l'incursione in consiglio comunale di martedì scorso - si legge nella nota - continua la nostra mobilitazione contro il regolamento Moscarola: questa volta con un momento di riflessione e discussione, anche sul piano tecnico giuridico, per mostrare a piena luce la natura illiberale e discriminatoria dell'impianto securitario di questo regolamento e dei tanti simili che si stanno diffondendo in giro per l'Italia". L'incontro si terrà presso la sede provinciale ARCI, strada alla Fornace 8/B Biella.