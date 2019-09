Convenienza, medici specializzati e oltre 20.000 interventi di successo alla Dr. Bayer Clinics, la clinica per il trapianto capelli

In Italia la calvizie interessa una larga fetta di popolazione. Il Belpaese è nella top 10 per uomini soggetti a calvizie: il 39,01% dei nostri connazionali soffre di questo disturbo. Nonostante la caduta dei capelli sia normalmente associata al pubblico maschile, anche le donne ne sono colpite. Secondo l’Osservatorio Nazionale della Calvizie, nel 30% delle donne si riscontrano i segni tipici della caduta dei capelli, con significative tendenze al rialzo.

La principale causa della caduta dei capelli è l’alopecia androgenetica, patologia che riguarda uomini e donne seppur manifestandosi con sintomatologie differenti. Dovuta ad una predisposizione genetica, l’alopecia comporta la caduta dei capelli nella zona della fronte, delle tempie e del vertex, mentre la nuca ne è immune. Ed è proprio questa caratteristica che rende il trapianto capelli una soluzione definitiva alla calvizie.

Il procedimento, sulla carta, è piuttosto semplice: si prelevano i capelli della nuca per trapiantarli nelle zone di cute in cui non ci sono più follicoli. Le tecniche nel corso del tempo sono state affinate per arrivare alla Follicular Unit Extraction, che è attualmente la più utilizzata a livello mondiale.

La peculiarità del trapianto con tecnica FUE è che vengono estratte singole unità follicolari invece di prelevare delle strisce di pelle. A dispetto di quanto accade con la tecnica FUT, utilizzata per anni nei centri di trapianto ma ormai obsoleta, la FUE non comporta cicatrici visibili e non richiede al paziente di sottoporsi ad una seconda visita per rimuovere i punti. I tempi di guarigione sono più rapidi e la convalescenza meno dolorosa.

La continua ricerca in ambito tecnico-scientifico e le cliniche all’avanguardia hanno reso la Turchia il punto di riferimento a livello mondiale per il trapianto di capelli. Ogni anno circa 200 mila pazienti provenienti da tutto il mondo si sottopongono al trapianto capelli in Turchia, attratti sia dagli elevati standard qualitativi sia dal basso trapianto capelli costo.

Non tutte le cliniche però sono uguali. Ci sono centri che assicurano la tutela del paziente e si impegnano per ottenere il miglior risultato possibile, altri che mirano solo a tagliare i prezzi affinché la propria offerta risulti la più conveniente (con inevitabili carenze in termini di professionalità e sicurezza).

Sicurezza, innovazione e personalizzazione sono i valori alla base della Dr. Bayer Clinics di Istanbul. Fondata dal dottor Yetkin Bayer, specialista con esperienza ultraventennale e membro dell’International Society for Hair Restoration Surgery (ISHRS), è tra i migliori centri di trapianto capelli della Turchia.

Attiva dal 2003, la clinica ha già eseguito con successo oltre 20.000 trapianti di capelli e risponde ai più elevati standard in termini di igiene, innovazione e attenzione al paziente. Si trova all’interno dell’ospedale privato Medical Park, che ha ottenuto la certificazione ISO ed è una delle pochissime strutture ospedaliere turche accreditate dalla prestigiosa Joint Commission International.