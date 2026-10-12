A Biella si presenta il 38° Rally Lana Memorial Meme Gubernati FOTO e VIDEO

L’esclusiva ed elegante cornice del “Fila Brand Experience Center” di Biella ha ospitato venerdì 9 ottobre la presentazione alla stampa del 38° Rally Lana Memorial Meme Gubernati e 1° Trofeo D’Angelo Group. La competizione promossa dall’Automobile Club di Biella, dall’’associazione “Veglio 4x4” e da “Rally Lana Alive” è pronta ad accendere i motori nel week-end del 24 e 25 ottobre prossimi.

L’appuntamento sulle strade biellesi assume una importanza rilevante in quanto round conclusivo della Coppa Rally di Zona 1 in vista della finale nazionale in programma a Lucca a metà Novembre. Ma non sono soltanto i motivi sportivi a catalizzare l’interesse nei confronti di un evento che promette di coniugare alla perfezione competizione e spettacolo come ha evidenziato nell’intervento che ha aperto la serata Andrea Gibello presidente dell’Automobile Club di Biella. “Il Rally Lana è una fra le competizioni più iconiche nel panorama automobilistico internazionale. Una gara che ha contribuito a scrivere le pagine sportive più esaltanti e attraversato un epoca indiemnticabile. Per questo l’Automobile Club di Biella insieme all’Associazione Veglio 4x4 e Rally Lana Alive da mesi lavorano per proporre un evento all’altezza della tradizione sportiva ma al tempo stesso capace di attrarre e far conoscere da vicino il nostro sport. In questo senso la prova spettacolo cittadina e il “Lauretana Village” sono l’esempio più tangibile. Sento il dovere di ringraziare le istituzioni che ci hanno appoggiato in questo progetto Comune , Provincia e Regione e sono convinto che gli sforzi di questi mesi vengano ripagati dal successo di questo evento”.

Presenti alla serata il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo insieme al direttore dell’Automobile Club biellese Paolo Pinto, il sidanco Marzio Olivero, l’Assessore allo Sport Giacomo Mascarolo e agli Eventi Edoardo Maiolatesi. In rappresentanza della Regione Piemonte è intervenuta inoltre la cosigliera Elena Rocchi. Michele Prina ha illustrato nel dettaglio il programma di questa 38° edizione. “Il percorso del Rally Lana 2026 mantiene il tratto distintivo che ne ha caratterizzato la storia con un mix di lento e veloce tecnico e divertente. Dopo la partenza di Piazza Vittorio i concorrenti affronteranno la “Tracciolino” una prova leggermente accorciata rispetto al passato che prenderà il via subito dopo Oropa per terminare a Graglia dopo oltre quattordici chilometri percorsa con la suggestiva luce dei fari, uno dei motivi che renderà questa prova un interessante banco di prova iniziale. Il compito di illustrare la Super Speciale “Città di Biella” vera novità di questa edizione, è stato dato a Gabriele Bodo presidente della Sottocommissione Sportiva dell’Aci biellese.

“L’idea è stata quella di coinvolgere maggiormente la città di Biella con un evento che sarà l’occasione per trascorrere un sabato sera assolutamente alternativo. Riuscire a realizzare una prova serale all’interno del cuore della città è stato un lavoro particolarmente impegnativo, un idea che siamo sicuri sarà tuttavia molto apprezzata. Un occhio particolare è stato rivolto alla sicurezza perchè vogliamo che questa sia una serata di rally che diverta e avvicini in modo sicuro gli appassionati ma anche le famiglie con i bambini” La Domenica il programma prevede due passaggi sulla “Curino”. “Anche in questo caso abbiamo voluto mantenere la nostra tradizione” spiega intervenendo Mauro Bocchio vice presidente dell’Aci Biella. “La Curino è un altra prova classica del Lana anni 70 già percorsa dal rally storico ma in senso contrario. Passeremo poi sulla “Veglio” che con i quasi quindici chilometri è il parziale più lungo di tutta la gara”. Prova che unisce alcuni tratti delle vecchie prove di Valdengo e della Romanina anche in questo caso percorse in senso inverso.” ha concluso Prina.

Fra le novità dell’appuntamento motoristico la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera della competizione con il “Lauretana Village”, un vero e proprio spazio dedicato al mondo del rally. “L’obiettivo è quello di coinvolgere gli appassionati offrendo l’occasione di vivere da vicino l’atmosfera del rally” ha raccontato Denis Cortese ideatore dell’iniziativa. “All’interno del “Village” realizzato grazie al prezioso apporto di Lauretana, verranno allestiti numerosi stand tematici e un mega schermo grazie al quale si potranno seguire la fasi salienti della gara”.

La competizione entrerà nel vivo con la consegna del Road Book prevista per sabato 17 ottobre giorno in cui sarà possibile una prima sessione di ricognizione del percorso. Le verifiche tecniche e sportive sono previste venerdì 23 ottobre dedicate agli iscritti allo shakedown mentre per il resto del gruppo l’appuntamento è fissato per la mattinata di sabato. Il test in assetto da gara prenderà il via alle ore 9.30 e si chiuderà alle 14.30 diviso in due sessioni. La partenza da Piazza Vittorio Veneto alle 18.30 con le vetture che faranno rotta verso la “Tracciolino” con lo start alle 19.03. La prova speciale cittadina che chiuderà la prima giornata alle 21.08.

La domenica due prove speciali: la Curino con passaggi alle 9.56 e 13.16 e la “Veglio” con lo start della prima vettura alle 10.38 e 13.58. Dopo il primo giro è previsto il Riordino e l’assistenza presso Città Studi a Biella. L’arrivo e la cerimonia di premiazione alle 14.35 sempre in Piazza Vittorio Veneto dove verranno consegnati i trofei realizzati da Daniele Basso, artista biellese di fama internazionale”.