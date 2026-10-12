Nel Biellese cinque nuove Crocerossine: la consegna della lampada a Castellamonte FOTO

Domenica 27 settembre si è svolta a Castellamonte la Cerimonia della Lampada, alla presenza del presidente del Comitato di Castellamonte, Paolo Garnerone, delle autorità civili e militari locali, dell’ispettrice del Comitato Regionale Piemonte, Sorella Maria Rita Marinone, del presidente del Comitato Regionale Piemonte, Vittorio Ferrero, e del consigliere nazionale Antonino Calvano.

Tra i presenti anche il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, avvocato Rosario Valastro, e la senatrice Paola Ambrogio, che ha portato il messaggio della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

Le esecuzioni della Fanfara Nazionale della Croce Rossa Italiana hanno contribuito alla solennità della cerimonia.

Ispirata all’eredità di Florence Nightingale e alla storia dell’assistenza infermieristica e umanitaria, la consegna della lampada rappresenta uno dei momenti più significativi per le crocerossine. Il rito simboleggia l’ingresso ufficiale nel Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e l’inizio di un percorso di dedizione, servizio e cura.

«Nel momento in cui questa luce passa di mano in mano, possiamo leggerla come una promessa silenziosa: ovunque ci sarà una persona in difficoltà, ci sarà qualcuno disposto a non lasciarla sola».

L’Ispettorato di Biella ha partecipato con otto Sorelle, cinque delle quali crocerossine neodiplomate, appartenenti ai Comitati della Croce Rossa Italiana di Biella e Cossato.

Ad Aura, Cristina, Letizia, Luisa e Silvia sono stati rivolti gli auguri per questo nuovo cammino, con l’auspicio che la luce ricevuta possa rimanere sempre accesa e splendente, illuminando ogni passo del loro servizio.

Un ringraziamento a tutte le Sorelle che hanno sostenuto le allieve durante il percorso di crescita e formazione, con un particolare riconoscimento alla capogruppo, che le ha accompagnate e guidate dal primo giorno del corso, fino alla consegna della lampada.