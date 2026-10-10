Biella Corse in gara al Rally Città di Bassano Graziosi centra l’obbiettivo di stagione

Cividale-Castellamonte

Lo "specialista delle salite" di Biella Corse, Giancarlo Graziosi, ha chiuso “alla grande”, questo fine settimana in Friuli, la stagione 2026. Alla 49ª Cividale-Castellamonte, ultima prova della stagione del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) e dell'IRS Cup Salita (Italian Racing Series), si è infatti piazzato al 16° posto assoluto, ma soprattutto (“soprattutto” perché era ciò che serviva per consolidare la posizione al vertice della classifica del campionato) al secondo del gruppo Rally e della classe Rally A. Con questo risultato ha chiuso il Trofeo primo di classe e primo di gruppo, cosa che era il suo obbiettivo di stagione.

Graziosi anche in questa occasione ha gareggiato con una Skoda Fabia Evo (gruppo Rally, classe Rally A), sempre preparata dal Motor Team di Fabrizio Ferrari. E, va detto, ha centrato l’obbiettivo di stagione con un mix di buoni risultati e accorta condotta di gara.

Va ancora ricordato che le premiazioni ufficiali dell'IRS Cup 2026 si terranno sabato 21 novembre 2026.

Rally Città di Bassano

Due equipaggi e cinque navigatori Biella Corse sono in gara, questo fine settimana, alla 43ª edizione del Rally Città di Bassano, penultima tappa stagionale del Campionato Italiano Rally Challenger e della Coppa Rally di Zona 4.

Con il numero 56 i primi a partire saranno il valdostano Manuel Dublanc, come sempre in coppia con l'ossolano Marco Bevilacqua. Gareggeranno con la Renault Clio RS Line (gruppo RC3N, classe Rally 3) preparata dalla KZ Racing Team di Chiavari (Genova).

Con il numero 84 entreranno invece in gara Patrich Chironi e Joly Yannick, altro equipaggio valdostano, al via anche loro con una Renault Clio RS Line (gruppo RC4N, classe Rally 4)

Come sempre numeroso è il gruppo dei navigatori Biella Corse in gara con piloti di altra scuderia: sono in totale cinque. Il primo a partire sarà Luca Silvi, in gara a fianco del pilota Stefano Roncadori sulla Renault Clio Rally 3 (gruppo RC3N, classe Rally 3) numero 11; poi il biellese Tiziano Pieri che, in questa occasione, navigherà Alessandro Corsini sulla Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 15; quindi il valdostano Hervé Navillod, che sarà il navigatore di Filippo Gelsomino sulla Citroen DS3 (gruppo RC2N, classe N5 Naz) numero 45; a seguire il biellese Michele Gatto, che sarà a fianco del pilota "over 55" Angelo Dettori sulla Ford Fiesta 1.0 ST-Line (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 92; e infine Francesca Belli, nuovamente in gara con l'"under 25" Matteo Ferrarol sulla Renault Clio RS Line TCE (gruppo RC5N, classe Rally 5) numero 106;

Articolata su sette prove, la gara si correrà nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 ottobre, con partenza e arrivo a Bassano del Grappa. Venerdì i concorrenti affronteranno una sola prova, la "Cavalletto" (di 22,83 chilometri); le altre saranno tutte di sabato, ricavate da altri due passaggi sulla "Cavalletto", più due ognuna sui tracciati "Rubbio" (di 6,45 chilometri) e "Valstagna" (di 9,96 chilometri). Quest'ultima, nel secondo passaggio, varrà anche come "power stage".

In totale i concorrenti percorreranno 373,87 chilometri, di cui 101,31 in prova speciale.