Volley sotto il Mucrone, al via il primo atto: la pallavolo femminile è la star principale al Biella Forum (foto e video di Nicola Rasolo in esclusiva per Newsbiella.it)

La pallavolo femminile è tornata protagonista al Biella Forum. Oggi, sabato 26 settembre, è andata in scena il primo atto di “Volley sotto il Mucrone”, uno degli appuntamenti di punta del Biella Sport Festival, organizzato da Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti (SPB) e Comune di Biella.

Sul taraflex biellese si sfideranno quattro formazioni di primo piano: Mulhouse, UYBA Busto Arsizio, Chieri ’76 e Millenium Brescia. Un quadrangolare dal respiro nazionale e internazionale, pensato per offrire al pubblico due giornate di alto livello e, allo stesso tempo, avvicinare famiglie, giovani e appassionati al grande sport.

Come da programma, la manifestazione si è aperta alle 16.30 odierne con la sfida tra Mulhouse e UYBA Busto Arsizio. Alle 19 sarà poi la volta di Chieri ’76 e Millenium Brescia. Domenica 27 settembre spazio alle finali: alle 15.30 quella per il 3°-4° posto, mentre alle 18 si disputerà la finale per il 1°-2° posto.

Il progetto “Volley sotto il Mucrone” proseguirà poi domenica 11 ottobre, sempre al Biella Forum, con l’appuntamento maschile tra Cuneo Volley e Volley Prata, in programma alle 17.