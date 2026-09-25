Biella ospita Alba e Torino: le Città Creative UNESCO del Piemonte insieme per immaginare il futuro FOTO

Mercoledì scorso Biella ha ospitato, negli spazi di Fondazione Pistoletto Cittadellarte, una nuova giornata di attività nell’ambito del progetto “Giovani, creatività, innovazione: un nuovo approccio per la capacity building in Piemonte”, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con le tre Città Creative UNESCO piemontesi: Alba, Biella e Torino.

L’iniziativa di mercoledì scorso è stata una nuova tappa del progetto “Biella: Creatività & Futuro” e ha coinvolto studenti e partecipanti delle tre città in una giornata di confronto, progettazione e lavoro condiviso, con l’obiettivo di sviluppare nuove competenze e rafforzare le relazioni tra le realtà coinvolte nel percorso di capacity building: Alba Città Creativa per la Gastronomia, Biella per Crafts & Folk Art e Torino per il Design.

Ad accogliere i partecipanti è stata Fondazione Pistoletto Cittadellarte, che ha ospitato il workshop “Futuri belli. Crea il tuo”, a cura dell’Accademia di Arti Contemporanee Unidee. La giornata si è aperta con i saluti di Paolo Naldini (direttore di Cittadellarte), Michele Cerruti But (vice direttore accademico e direttore del Dipartimento di Arti Visive di Accademia Unidee) e Sara Gentile (vicesindaco e assessore del Comune di Biella con delega alla Cultura e alla Città Creativa UNESCO, presidente dell’Associazione Biella Città Creativa). A seguire, Clara Pogliani, coordinatrice accademica dell’Accademia Unidee, ha introdotto il programma della giornata agli studenti presenti.

In mattinata, la visita alla Fondazione Pistoletto e agli Uffizi di Cittadellarte ha ispirato il lavoro di gruppo dei ragazzi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere opere e pratiche legate alla visione di un’arte capace di confrontarsi con le trasformazioni della società e con le questioni del presente. Nel pomeriggio, il workshop ha invitato gli studenti a riflettere sul futuro attraverso quattro grandi temi: cibo, casa, abito, città e territorio. Divisi in gruppi e accompagnati dai tutor dell’Accademia Unidee, gli studenti hanno sviluppato idee e proposte confrontandosi con temi quali sostenibilità, nuove forme dell’abitare, economia circolare, mobilità e trasformazione dei territori, per arrivare alla realizzazione di un’opera visiva presentata al termine della giornata in una mostra temporanea.

Sara Gentile dichiara: “Questa giornata che abbiamo organizzato a Biella insieme alla Regione, Alba e Torino conferma il valore della collaborazione all’interno della rete delle Città Creative UNESCO. Anche attraverso questo progetto stiamo finalmente dando reale significato a questo importante riconoscimento ottenuto nel 2019. I giovani studenti hanno lavorato insieme nel segno della creatività grazie al prezioso supporto di Cittadellarte: si tratta di un percorso innovativo che mette le nuove generazioni al centro della strategia di sviluppo dei nostri territori.”

L’appuntamento è ora ad Alba e Torino per continuare lo scambio tra le Città Creative UNESCO del Piemonte.