Biella, controlli della Polizia in centro: arrestato un uomo

Intervento degli agenti della Questura nel centro di Biella. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di ieri, 25 settembre: stando alle prime ricostruzioni, un 39enne di origine straniera avrebbe attirato l’attenzione del personale di Polizia per il suo atteggiamento sospetto.

Sembra, infatti, che avesse gettato dentro un vaso un sacchetto, con all’interno diversi grammi di sostanza stupefacente, poi posta sotto sequestro. Una volta completati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato.

Lo stesso, difeso dall’avvocato Marco Cavicchioli, è comparso stamattina nella prima udienza del processo per direttissima, dove è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.