Cade in casa e resta a terra per ore: anziana soccorsa a Biella

Intervento di soccorso a Biella per un’anziana di oltre 90 anni rimasta coinvolta in un incidente domestico.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 24 settembre: stando alle prime ricostruzioni, la donna era riversa sul pavimento di casa da diverse ore a seguito di una caduta e non riusciva più a rialzarsi. A dare l’allarme una vicina di casa.

Arrivate sul posto, le squadre hanno raggiunto la pensionata attraverso l’autoscala e, una volta assistita, è stata portata al pian terreno con il toboga. In seguito, è stata accompagnata al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Presenti anche i Carabinieri. Ad assistere alle operazioni diversi residenti e passanti.