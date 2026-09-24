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CRONACA | 24 settembre 2026, 18:00

Cade in casa e resta a terra per ore: anziana soccorsa a Biella

A dare l’allarme la vicina.

Cade in casa e resta a terra per ore: anziana soccorsa a Biella

Cade in casa e resta a terra per ore: anziana soccorsa a Biella

Intervento di soccorso a Biella per un’anziana di oltre 90 anni rimasta coinvolta in un incidente domestico. 

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 24 settembre: stando alle prime ricostruzioni, la donna era riversa sul pavimento di casa da diverse ore a seguito di una caduta e non riusciva più a rialzarsi. A dare l’allarme una vicina di casa. 

Arrivate sul posto, le squadre hanno raggiunto la pensionata attraverso l’autoscala e, una volta assistita, è stata portata al pian terreno con il toboga. In seguito, è stata accompagnata al Pronto Soccorso per le cure del caso. 

Presenti anche i Carabinieri. Ad assistere alle operazioni diversi residenti e passanti.

g. c.

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