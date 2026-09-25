Biella, musica e balli per la Festa dei Nonni

Nonni e nipoti si ritroveranno venerdì 2 ottobre al Centro Dinamico di via Delleani 34 per un pomeriggio organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella in collaborazione con il Centro. Si comincia alle 14.30.

In programma giochi, karaoke e musica con Giulia, seguiti dall’esibizione delle ballerine della scuola di ballo Scarpette Rosse Asd. Alle 18.30 è prevista una pizzata condivisa a cura di PizzAut; a chiudere la giornata sarà un brindisi.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e adesioni: 393 9249149.