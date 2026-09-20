ATP Challenger Biella, Caniato conquista il primo titolo in carriera FOTO e VIDEO

Carlo Alberto Caniato conquista l’ATP Challenger di Biella. Il ventenne veronese ha battuto in finale lo spagnolo Alejandro Moro Canas, quinta testa di serie, con il punteggio di 7-6, 6-4, aggiudicandosi il primo titolo Challenger della carriera.

Numero 534 del ranking mondiale all’inizio del torneo ed entrato nel tabellone del “Biella Collezioni” grazie a una wild card, Caniato ha completato una settimana di alto livello sulla terra rossa piemontese. Dopo avere eliminato Giuseppe La Vela, Izan Almazan Valiente e lo svizzero Mika Brunold, in semifinale aveva superato l’argentino Alex Barrena con un netto 6-3, 6-2.

Nell’atto conclusivo l’azzurro si è imposto al tie-break nel primo set e ha poi chiuso il secondo parziale sul 6-4, coronando il proprio percorso con il successo più importante ottenuto finora nel circuito professionistico.

Il torneo biellese, appartenente alla categoria Challenger 50 e dotato di un montepremi di 56.700 euro, si conclude con un altro risultato italiano anche nel doppio. Francesco Forti e Filippo Romano hanno battuto in finale Franco Agamenone e l’argentino Maximo Zeitune per 4-6, 7-5, 10-8, conquistando il terzo titolo stagionale come coppia dopo quelli di Milano e Cervia.