 / SPORT

SPORT | 20 settembre 2026, 16:00

ATP Challenger Biella, Caniato conquista il primo titolo in carriera FOTO e VIDEO

Il ventenne veronese, entrato in tabellone con una wild card, supera in finale lo spagnolo Alejandro Moro Canas. Successo italiano anche nel doppio con Forti e Romano

ATP Challenger Biella, Caniato conquista il primo titolo in carriera - Servizio di Stefania Zorio

ATP Challenger Biella, Caniato conquista il primo titolo in carriera - Servizio di Stefania Zorio

Carlo Alberto Caniato conquista l’ATP Challenger di Biella. Il ventenne veronese ha battuto in finale lo spagnolo Alejandro Moro Canas, quinta testa di serie, con il punteggio di 7-6, 6-4, aggiudicandosi il primo titolo Challenger della carriera.

Numero 534 del ranking mondiale all’inizio del torneo ed entrato nel tabellone del “Biella Collezioni” grazie a una wild card, Caniato ha completato una settimana di alto livello sulla terra rossa piemontese. Dopo avere eliminato Giuseppe La Vela, Izan Almazan Valiente e lo svizzero Mika Brunold, in semifinale aveva superato l’argentino Alex Barrena con un netto 6-3, 6-2.

Nell’atto conclusivo l’azzurro si è imposto al tie-break nel primo set e ha poi chiuso il secondo parziale sul 6-4, coronando il proprio percorso con il successo più importante ottenuto finora nel circuito professionistico.

Il torneo biellese, appartenente alla categoria Challenger 50 e dotato di un montepremi di 56.700 euro, si conclude con un altro risultato italiano anche nel doppio. Francesco Forti e Filippo Romano hanno battuto in finale Franco Agamenone e l’argentino Maximo Zeitune per 4-6, 7-5, 10-8, conquistando il terzo titolo stagionale come coppia dopo quelli di Milano e Cervia.

C.S., G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore