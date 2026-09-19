Tor 330 - Tor des Géants, i biellesi che hanno tagliato il traguardo nelle ultime ore

Tor 330 - Tor des Géants, i biellesi Correale, Miari, Tallia, Munarin, Falanga e Pitzianti al traguardo

Aggiornamento delle 19,30

Nel TOR330 – Tor des Géants sono arrivati al traguardo anche altri tre biellesi.

Antonio Ferraris, pettorale 1139, ha concluso la prova in 473ª posizione, con il tempo di 142 ore, 52 minuti e 16 secondi.

Valentino Santi Amantini ha chiuso invece in 509ª posizione, fermando il cronometro a 144 ore e 26 secondi.

Ha completato il TOR330 anche Emanuele Gianoglio, pettorale 1245, che ha tagliato il traguardo in 675ª posizione, con il tempo di 149 ore, 27 minuti e 29 secondi.

Aggiornamento delle 10,52

Prosegue la Tor des Géants 330, la lunga prova di endurance sulle montagne della Valle d'Aosta, e continua anche la corsa degli atleti del Biellese impegnati nella competizione.

Tra gli atleti che hanno già raggiunto il traguardo c'è Enrico Correale, pettorale 563, che ha concluso la prova in 137:01:14, al 404° posto.

Ha terminato la gara anche Matteo Miari, pettorale 275, classificandosi 106°, e Chiara Tallia, pettorale 388, arrivata 130ª.

Al traguardo anche Nicolò Munarin, che ha chiuso in 125:30:59, conquistando la 251ª posizione, mentre Iacopo Falanga, pettorale 343, ha terminato la prova in 122:39:24, al 204° posto.

Ha concluso la sua gara anche Alberto Pitzianti, arrivato 412° con il tempo di 138:43:01.

Sono invece ancora impegnati sul percorso Antonio Ferraris, attualmente in 489ª posizione, ed Emanuele Gianoglio, che sta transitando al Rifugio Frassati, in 665ª posizione.

Ancora in gara anche Valentino Santi Amantini, che sta transitando al Rifugio Bonatti, in 556ª posizione.

Non ha invece terminato la gara Claudio Bocchino, pettorale 497.