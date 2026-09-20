Biellesi al Raduno Alpini di Pinerolo: presenti i sindaci del territorio

Anche i sindaci del Biellese partecipano oggi, domenica 20 settembre, alla giornata conclusiva del 28° Raduno del Primo Raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini, in corso a Pinerolo.

La manifestazione riunisce penne nere, delegazioni e rappresentanze di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia. La mattinata è incentrata sulla grande sfilata per le vie della città, con il passaggio della Stecca a chiudere il programma.

Il raduno, iniziato venerdì 18 settembre, ha proposto tre giornate di cerimonie, incontri e appuntamenti aperti alla cittadinanza. Tra le iniziative, l’omaggio ai Caduti, le riunioni dei rappresentanti dell’Ana, la funzione religiosa, il concerto del Coro Ana Bric Boucie, il carosello della Fanfara Alpina Taurinense, la marcia “Rataplan”, le esposizioni dedicate alla storia militare e la Notte Verde degli Alpini.