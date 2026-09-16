Salute: Cariati (Cdi), 'nella sede di San Babila apparecchiature top di gamma'

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(Adnkronos) - "Nel nuovo centro" Cdi Bionics San Babila "sono state installate apparecchiature top di gamma. La risonanza è da 1,5 Tesla, dotata di bobine particolarmente performanti e di un'intelligenza artificiale che consente di ottimizzare le sequenze e ridurre i tempi di esecuzione, garantendo una qualità di immagine eccezionale. La TC è invece spettrale, ovvero utilizza un sistema innovativo che acquisisce le immagini a diversi livelli di energia: ciò permette di valutare al meglio strutture e organi, definendo diagnosi particolarmente accurate per ogni patologia con una dose di radiazioni estremamente bassa". Così Maurizio Cariati, referente medico del poliambulatorio inaugurato lo scorso maggio intervenendo nella prima giornata di Open Week Cdi San Babila che dal 15 al 19 settembre apre le porte alla cittadinanza per far conoscere l'eccellenza tecnologica e le competenze professionali della 36° centro del network Cdi - Centro diagnostico italiano.