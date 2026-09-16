Buscemi (Comune di Milano), 'Bionics San Babila investe in salute''

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(Adnkronos) - Cdi Bionics San Babila "fornisce al territorio un'ulteriore risposta e un presidio di altissima tecnologia con un'eccellenza medico-scientifica rilevante. La città deve essere orgogliosa di poter contare su realtà così importanti". Sono le parole di Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, presente alla prima giornata dell'Open week Cdi San Babila. L'iniziativa, in programma dal 15 al 19 settembre, offre alla cittadinanza la possibilità di conoscere da vicino l'eccellenza tecnologica e le competenze professionali del 36° poliambulatorio del network Centro diagnostico italiano (Cdi) inaugurato lo scorso maggio a pochi passi dal Duomo.