Ucraina, l'allarme dell'Fbi: "Russia pianifica omicidi mirati negli Usa e in Europa"

(Adnkronos) - I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità federali statunitensi, annunciando al contempo l'incriminazione di cinque persone tuttora latitanti. Una denuncia resa pubblica presso il tribunale federale di Manhattan afferma che una rete dei servizi segreti aveva pagato o tentato di pagare persone negli Stati Uniti e in altri paesi per sorvegliare obiettivi da eliminare, con l'intenzione di ucciderli successivamente.

Secondo l'atto d'accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. James Barnacle Jr., capo dell'ufficio dell'Fbi di New York, ha affermato che l'Agenzia ha sventato i piani "grazie a un lavoro incessante", poiché membri dei servizi segreti russi e delle loro affiliate "cospiravano per intimidire, minacciare o assassinare persone sul suolo statunitense e in tutto il mondo".

Darren Cox, capo dell'ufficio dell'Fbi di Washington Dc, ha citato "lo straordinario lavoro svolto da numerosi uffici sul territorio dell'Fbi, dalle sue componenti e dalle agenzie partner, che collettivamente hanno sventato i tentativi della Russia di compiere atti di violenza nella capitale del nostro Paese e in tutti gli Stati Uniti". In un comunicato, ha affermato che, non appena la minaccia è stata identificata, l'ufficio dell'Fbi di Washington e i suoi partner "si sono mossi rapidamente per sventare il complotto e ritenere il governo russo responsabile delle sue azioni". Secondo quanto riportato nel comunicato, una rete di persone che lavoravano per i servizi segreti della Federazione Russa avrebbe cospirato almeno dal 2024 per condurre attacchi e omicidi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

Il rapporto definisce la rete dei servizi segreti russi "un

braccio" dell'apparato della Federazione Russa progettato per condurre attacchi esterni, compresi omicidi, in tutto il mondo. In precedenza, si legge nel comunicato, la rete si era concentrata sui dissidenti e sui disertori russi, ma più recentemente aveva preso di mira le nazioni percepite come alleate dell'Ucraina. Di recente, si legge ancora nel comunicato, i membri della rete avrebbero tentato di reclutare diverse persone negli Stati Uniti. Le autorità hanno affermato che quest'estate la rete ha reclutato un individuo residente negli Stati Uniti per sorvegliare e assassinare un importante dissidente russo che si riteneva risiedesse negli Stati Uniti.