Medioriente, Camera Usa a maggioranza repubblicana chiede a Trump fine guerra in Iran. Houthi: "Abbattuto caccia saudita"

(Adnkronos) - Resta alta la tensione in Medioriente dopo gli attacchi di ieri. Gli Houthi yemeniti hanno riferito di aver abbattuto un aereo da combattimento saudita. "Le forze armate yemenite, con l'aiuto e la grazia di Allah, sono riuscite ad abbattere un caccia F-15 saudita mentre svolgeva operazioni ostili a sostegno delle mobilitazioni militari nello spazio aereo della provincia di Marib, utilizzando un missile aria-aria di fabbricazione locale", ha dichiarato un portavoce degli Houthi sui social media, accusando al contempo l'Arabia Saudita di aver lanciato 450 attacchi.

Poco prima l'ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita ha raccomandato ai cittadini statunitensi di riconsiderare qualsiasi viaggio nel regno, a causa dei rischi rappresentati dall'Iran e dai ribelli Houthi dello Yemen. L'avviso dell'ambasciata mette in guardia contro "il rischio che droni e missili iraniani prendano di mira interessi statunitensi, i conflitti armati, il terrorismo, i divieti di espatrio e le leggi locali relative all'attività sui social media", aggiungendo: "Non recatevi verso il confine con lo Yemen a causa della minaccia terroristica".

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Donald Trump sulla guerra all'Iran, con 220 voti favorevoli e 204 contrari. Sette repubblicani – i deputati Thomas Massie del Kentucky, Brian Fitzpatrick della Pennsylvania, Warren Davidson dell'Ohio, Tom Barrett del Michigan, Nancy Mace della Carolina del Sud, Mariannette Miller-Meeks dell'Iowa e Zach Nunn dell'Iowa – hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti.

L'ultima volta che la Camera ha adottato una risoluzione simile con il sostegno bipartisan è stato il 23 luglio, quando solo quattro repubblicani hanno appoggiato l'iniziativa. In particolare, due repubblicani dell'Iowa hanno votato per il ritiro delle forze militari statunitensi dall'Iran. La risoluzione congiunta, promossa dal deputato democratico Seth Moulton del Massachusetts, chiede al presidente di porre fine all'impiego delle forze armate statunitensi nelle ostilità contro l'Iran. La risoluzione, di natura simbolica ed espressione del parere della Camera, passa ora al Senato per essere esaminata.

Anche se la Camera alta dovesse approvarla, una risoluzione congiunta non ha valore di legge e non è soggetta a veto né viene presentata al presidente. E' la sesta volta negli ultimi mesi che la Camera dei Rappresentanti ha esaminato una risoluzione, presentata dai Democratici, sui poteri di guerra nei confronti dell'Iran.

Intanto, proprio sul fronte iraniano, sono state udite diverse esplosioni sull'isola di Qeshm. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna, che cita fonti locali e aggiunge che le detonazioni sembravano provenire dal mare.