Europa League al via, oggi si comincia: le partite della prima giornata e dove vederle

(Adnkronos) - Torna l'Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club, con diversi big match da non perdere. Su tutti, Milan-Benfica, con i rossoneri che ospiteranno a San Siro la squadra portoghese nella prima giornata della fase campionato. In campo anche il Lione, in trasferta contro l'Anderlecht, e il Bayer Leverkusen, che ospiterà in Germania gli sloveni del Celje. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.
Ecco il programma delle partite di Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre:
Alle 18:45
Ararat-Sparta Praga
Omonia-Celta
Alle 21:
Beer Sheva-Dinamo Zagabria
Sunderland-Az Alkmaar
Sturm Grz-Rennes
Anderlecht-Lione
Olympiacos-Jagellonia
Milan-Benfica
Leverkusen-Celje
Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.