Europa League al via, oggi si comincia: le partite della prima giornata e dove vederle

(Adnkronos) - Torna l'Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club, con diversi big match da non perdere. Su tutti, Milan-Benfica, con i rossoneri che ospiteranno a San Siro la squadra portoghese nella prima giornata della fase campionato. In campo anche il Lione, in trasferta contro l'Anderlecht, e il Bayer Leverkusen, che ospiterà in Germania gli sloveni del Celje. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.

Ecco il programma delle partite di Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre:

Alle 18:45

Ararat-Sparta Praga

Omonia-Celta

Alle 21:

Beer Sheva-Dinamo Zagabria

Sunderland-Az Alkmaar

Sturm Grz-Rennes

Anderlecht-Lione

Olympiacos-Jagellonia

Milan-Benfica

Leverkusen-Celje

Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.