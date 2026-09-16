Ciclone in arrivo sull'Italia, piogge da Nord a Sud fino al weekend: poi torna l'anticiclone, le previsioni

(Adnkronos) - Addio caldo, l'estate sta ufficialmente finendo ma ancora non è detta l'ultima parola. Una perturbazione atlantica in discesa dalle Isole Britanniche sta infatti attraversando la Francia ed interesserà il bacino del Mediterraneo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore si registrerà un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni alpine e sul Nord-Ovest, mentre isolate condizioni di instabilità potranno ancora interessare la Sicilia.

La giornata del 16 settembre vedrà l'arrivo del fronte oceanico legato alla struttura depressionaria britannica. La massa d'aria in arrivo porterà elevata umidità e aria fresca in quota che, interagendo con l'energia termica preesistente, favorirà lo sviluppo di precipitazioni a tratti diffuse, in particolare sul Triveneto e lungo i settori tirrenici. Nel pomeriggio sono attesi i primi rovesci sull'arco alpino e sulla Liguria, poi in serata ci sarà una estensione dei fenomeni verso Piemonte e Lombardia, con locali acquazzoni sul resto del settentrione e sulle zone costiere della Toscana.

Giovedì rappresenterà la giornata con il passaggio più consistente del fronte perturbato. Precipitazioni di rilevante entità, con accumuli stimati che potranno superare i 100 millimetri in 24 ore, interesseranno il Friuli Venezia Giulia e, più localmente, Veneto e Trentino Alto Adige. Nel corso delle ore le piogge si estenderanno alle regioni centrali, privilegiando il versante tirrenico.

Contestualmente, il Nord registrerà un calo delle temperature massime compreso tra 6 e 7°C. Le regioni meridionali rimarranno temporaneamente protette da una residua spinta anticiclonica, garantendo prevalenza di sole.

Il margine perturbato si sposterà verso il Sud: se giovedì vedrà i fenomeni più concentrati, venerdì si caratterizzerà per l’estensione delle precipitazioni all'intero territorio nazionale.

Nel corso del fine settimana la struttura depressiva andrà ad approfondirsi sui mari meridionali. Questa configurazione manterrà un quadro d'instabilità concentrato prevalentemente al Sud, in particolare sul settore del Basso Tirreno.

Si tratterà tuttavia di una parentesi definita: le proiezioni a medio termine per l'inizio della nuova settimana indicano una possibile rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre, in grado di ripristinare condizioni di stabilità atmosferica e clima mite su gran parte della Penisola.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 16. Al Nord: arrivo di piogge e temporali entro sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato salvo rovesci tra Sicilia e Calabria.

Giovedì 17. Al Nord: piogge e temporali sparsi. Al Centro: piogge irregolari. Al Sud: soleggiato.

Venerdì 18. Al Nord: piogge residue. Al Centro: piogge. Al Sud: molto instabile.

Tendenza: weekend instabile al Centro-Sud.