Destinazione Impresa, progetti che diventano realtà: concluso con successo il corso per aspiranti e neoimprenditori

Si è conclusa martedì 15 settembre l’edizione 2026 del percorso formativo “Destinazione impresa: competenze per la nuova imprenditorialità”, promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con ISTUD Business School.

L'iniziativa ha visto protagonisti diciassette partecipanti, selezionati tra i vari candidati e provenienti dalle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, che hanno completato con successo un itinerario di crescita lavorativa e personale orientato ad affrontare con consapevolezza e competitività le dinamiche di un mercato in continua evoluzione.

«Se al lancio di questo percorso avevamo espresso la volontà di sostenere le buone idee, oggi possiamo affermare con soddisfazione di aver fornito strumenti concreti per trasformarle in realtà aziendali solide e sostenibili» ha dichiarato Cristina D’Ercole, vicesegretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Attraverso questa iniziativa, totalmente gratuita per i partecipanti, l'Ente camerale ha confermato il proprio impegno a fianco di chi sceglie di scommettere non solo su se stesso e sul proprio futuro, ma anche sull’impatto che ogni attività in proprio è in grado di generare in una comunità e in un territorio, accompagnando gli aspiranti e neoimprenditori dall'intuizione iniziale alla pianificazione strategica».

Il programma formativo, articolato in circa 30 ore di didattica, si è concentrato sulle competenze chiave per i mercati di oggi e di domani, approfondendo tematiche cruciali quali l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale generativa, la sostenibilità aziendale e la gestione strategica dei team intergenerazionali.

Inoltre otto profili meritevoli selezionati durante il percorso hanno avuto l'opportunità di accedere alla Challenge Imprenditoriale, beneficiando di sessioni individuali di Business Coaching finalizzate ad accelerare lo sviluppo e il posizionamento dei propri progetti d'impresa.

A conclusione delle attività didattiche i partecipanti che hanno garantito la frequenza e superato la verifica finale hanno ottenuto un open badge ufficiale attestante le competenze acquisite. Maggiori informazioni sul corso e sulle linee di intervento della Camera di Commercio dedicate alla creazione d’impresa sono disponibili contattando il Servizio Promozione (promozione@pno.camcom.it – telefono: 015.35.99.332/359/371).