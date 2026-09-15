Oropa, l'acqua al Burnel non è potabile: scatta il divieto di berla a firma del Comune

L’acqua della fontana Burnel a Oropa, almeno per il momento, non si può bere, non è potabile. E' quanto si legge nell'ordinanza a firma del sindaco Marzio Olivero adottato dal Comune in via preventiva e cautelativa, a tutela della salute della popolazione, a seguito degli esiti delle analisi effettuate su un campione di acqua.

Il campione era stato prelevato il 9 settembre 2026 nell’ambito dei controlli effettuati da ARPA - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest. Le risultanze sono state trasmesse all’ASL di Biella, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti Nutrizione e Dietologia, che ha quindi informato il Comune. Dalle analisi è emerso che l’acqua non presenta le caratteristiche di potabilità previste dal D.Lgs. 18/2023, a causa della presenza di batteri coliformi ed Escherichia Coli, e pertanto non può essere utilizzata a scopo alimentare.

Secondo quanto comunicato dall’ASL, l’acqua può essere utilizzata per scopi umani soltanto dopo essere stata sottoposta a un trattamento, attraverso clorazione oppure ebollizione. Il Comune aveva già comunicato l’11 settembre all’Amministrazione del Santuario di Nostra Signora di Oropa la necessità di provvedere nell’immediato alla chiusura della fontana Burnel e delle fontane adiacenti, con l’affissione provvisoria di cartelli riportanti il divieto di bere perché l’acqua non è potabile.

Con l’ordinanza sindacale numero 20 dell’11 settembre 2026, firmata dal sindaco Marzio Olivero, il divieto viene formalizzato con decorrenza immediata e resterà in vigore fino alla revoca del provvedimento.

L’ordinanza dispone inoltre una serie di interventi a carico di B.C.V. Acque S.p.A. - Unità Locale Biella, gestore del Servizio Idrico Integrato e la revoca del divieto potrà essere disposta solo dopo il parere favorevole dell’ASL di Biella.