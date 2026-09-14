 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 14 settembre 2026, 13:30

Dal Nord Ovest - Shock anafilattico per un cercatore di funghi punto dalle vespe

Dal Nord Ovest - Shock anafilattico per un cercatore di funghi punto dalle vespe (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Shock anafilattico per un cercatore di funghi punto dalle vespe (foto di repertorio)

Questa mattina il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Prazzo per un cercatore di funghi punto da vespe con un'anafilassi. 

L'allarme è stato lanciato intorno alle 8 dal compagno di cerca e sul posto è stato inviato l'elisoccorso. 

I due si trovavano bloccati  in una zona estremamente impervia richiedendo al tecnico del Soccorso Alpino di impiegare avanzate tecniche alpinistiche per metterli in sicurezza e agevolare lo sbarco dell'equipe sanitaria. Entrambi sono stati recuperati a bordo tramite verricello, il paziente è stato ricoverato in ospedale con un codice giallo.

Dalla redazione di Cuneo

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore