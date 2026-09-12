Dal Nord-ovest (CN), ritrovata viva dopo giorni in montagna: era dispersa dall’8 settembre

È stata ritrovata viva questo pomeriggio la donna dispersa da alcuni giorni nella zona di Sant’Anna di Vinadio (CN). A individuarla è stata una squadra composta da operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, impegnata lungo il versante compreso tra il Passo di Tesina e i Bagni di Vinadio.

La donna era partita per un’escursione lunedì 7 settembre. Dopo il mancato rientro, nel pomeriggio di martedì 8 settembre i familiari ne avevano denunciato la scomparsa.

È così iniziata una complessa operazione alla quale hanno preso parte il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Per perlustrare l’area sono stati impiegati elicotteri, droni e unità cinofile, mentre gli speleosub hanno scandagliato alcuni laghi alpini presenti nella zona.

Nonostante il trascorrere dei giorni e le difficoltà poste dal territorio, i soccorritori hanno continuato le ricerche. Questa mattina è stata quindi pianificata un’ulteriore verifica capillare dei principali itinerari e dei versanti circostanti.

L’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco ha trasportato in quota le squadre, permettendo loro di svolgere una nuova battuta a terra lungo i pendii in discesa. Nel primo pomeriggio, il gruppo misto che stava procedendo dal Passo di Tesina verso i Bagni di Vinadio ha individuato la donna. Era viva e cosciente, sebbene in condizioni di ipotermia dopo aver trascorso diversi giorni e notti in montagna.

Sul posto è intervenuto il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Dopo essere stata raggiunta e stabilizzata, la donna è stata recuperata e trasportata in codice verde all’ospedale di Cuneo per le cure necessarie.

L’esito positivo dell’intervento è stato possibile grazie al coordinamento tra tutte le componenti del sistema di soccorso, che hanno condiviso informazioni, competenze, personale e mezzi, operando senza interruzioni.

Si conclude così una ricerca lunga e difficile, condotta con professionalità e determinazione dagli operatori impegnati sul territorio.