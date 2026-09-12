Dal Nord-ovest (CN), auto fuori strada: incidente mortale a Fossano

Tragedia nella notte a Fossano, dove un giovane ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Villafalletto. Lo schianto si è verificato intorno alle 00.20 senza il coinvolgimento di altri veicoli. A morire è stato il conducente dell’auto, nato nel 2000.

Sulla vettura viaggiava anche la compagna, incinta, soccorsa dal personale del 118 e successivamente trasportata in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Levaldigi e i volontari di Fossano, impegnati nelle operazioni di estrazione del giovane dall’abitacolo dopo la constatazione del decesso da parte dell’équipe medica. Presenti anche i carabinieri di Fossano, che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità.

Via Villafalletto è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. L’intervento si è concluso intorno alle 3 di questa mattina.

Si aggrava così il bilancio delle vittime sulle strade cuneesi, salito a 26 dall’inizio dell’anno.