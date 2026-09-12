Dal Nord-ovest (AT), 22 kg di cocaina, armi e munizioni: condanna a 10 anni

Il Tribunale di Asti ha pronunciato la sentenza con rito abbreviato nei confronti di un uomo di 47 anni. La pena comprende anche una multa superiore a 66mila euro e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Si conclude con una pesante condanna l’indagine condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Asti, culminata lo scorso 20 aprile in una vasta operazione nei confronti di un uomo accusato di traffico di sostanze stupefacenti.

I lunghi e complessi accertamenti avevano consentito di ricostruire il quadro delle attività illecite riconducibili all’indagato e di sequestrare 22 kg di cocaina, dai quali si sarebbero potute ricavare 70mila dosi, oltre a numerose armi e a un ingente quantitativo di munizioni. L’intervento è un importante risultato nell’azione di contrasto al traffico di droga.

A distanza di alcuni mesi, il procedimento è approdato nelle aule di giustizia.

Il 9 settembre il Tribunale di Asti, al termine del giudizio con rito abbreviato, ha condannato l’imputato, un uomo di 47 anni, a 10 anni e 15 giorni di reclusione. Alla pena si aggiungono una multa superiore a 66mila euro e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La sentenza, RG GIP numero 1137/26, rappresenta l’esito del complesso percorso investigativo e giudiziario avviato dai militari del Comando Provinciale di Asti, impegnati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella prevenzione e repressione dei reati collegati.

L’uomo si trova in carcere in regime di custodia cautelare.