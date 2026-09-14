Scuola, oggi si torna in classe: a Biella 229 studenti in meno, più alunni con disabilità

Sono 17.277 gli studenti iscritti alle scuole statali della provincia di Biella nell'anno scolastico 2026/2027, la maggior parte dei quali torneranno in classe questa mattina lunedì 14 settembre. Il dato emerge dal quadro elaborato dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e fotografa anche nel Biellese gli effetti del calo demografico: rispetto ai 17.506 alunni del 2025/2026 si registrano 229 studenti in meno, pari a una variazione del -1,3%. Il dato che cresce, invece, è quello relativo agli alunni con disabilità. Sono 808 quelli presenti nelle scuole statali biellesi, contro i 755 dell'anno precedente: 53 in più, con un incremento del 6,6%.

Un andamento che riflette quello regionale. In Piemonte gli studenti passano da 485.830 a 478.571, con una diminuzione di 7.259 alunni (-1,5%), mentre quelli con disabilità salgono da 22.082 a 23.940, con una crescita del 7,8%. L'incidenza degli alunni con disabilità sul totale regionale arriva così al 5%, rispetto al 4,5% dell'anno scolastico precedente.

Parallelamente alla diminuzione degli studenti, anche a Biella si riduce il numero delle classi. Nell'anno scolastico 2026/2027 sono 977, contro le 985 del 2025/2026: otto in meno, pari a una variazione del -0,8%. Nel dettaglio, sono 2.246 gli alunni della scuola dell'infanzia, distribuiti in 124 sezioni, mentre alla primaria gli studenti sono 5.129, con 323 classi. La scuola secondaria di primo grado conta 3.577 studenti e 196 classi, mentre quella di secondo grado raggiunge 6.325 alunni e 334 classi. Proprio nella secondaria di primo grado il numero medio di studenti per classe è di 18,3, contro il 18,6 dell'anno precedente. Alla secondaria di secondo grado la media è invece di 18,9, in leggero aumento rispetto al 18,8 del 2025/2026. Guardando alla scuola secondaria di secondo grado, a Biella sono 2.500 gli studenti dei licei, distribuiti in 128 classi, con una diminuzione di una classe rispetto all'anno precedente. Gli istituti tecnici contano 2.823 alunni e 143 classi, due in meno rispetto al precedente anno scolastico. Gli istituti professionali, invece, registrano 1.002 studenti e 63 classi, con un aumento di due classi. Complessivamente, quindi, nelle scuole superiori biellesi gli studenti sono 6.325.

Particolarmente significativo è il quadro relativo al sostegno. A Biella l'organico complessivo di fatto per il personale docente di sostegno raggiunge 845 posti, di cui 298 posti di sostegno, 18 di potenziamento sostegno e 529 posti in deroga. Rispetto all'anno precedente, il totale dei posti di sostegno aumenta di 93 unità. La distribuzione per ordine di scuola vede 69 posti nell'infanzia, 301 nella primaria, 197 nella secondaria di primo grado e 278 nella secondaria di secondo grado. Il dato si lega alla crescita degli alunni con disabilità registrata nel territorio: 808 quest'anno contro 755 nel precedente anno scolastico.

Sono infine 22 le istituzioni scolastiche statali presenti in provincia di Biella nell'anno scolastico 2026/2027: 15 istituti comprensivi, 6 istituzioni del secondo grado e un CPIA.

A livello piemontese le istituzioni scolastiche statali sono complessivamente 515, contro le 530 dell'anno precedente, con una riduzione di 15 sedi di direttivo.